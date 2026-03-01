«Je ne veux parler de rien»: manifestement très remonté contre l'arbitrage, l'entraîneur de Lyon Paulo Fonseca n'est resté que quelques minutes en conférence de presse après la défaite 3-2 de son équipe à Marseille, dimanche.

"La meilleure équipe a perdu."



C'est un Paulo Fonseca extrêmement frustré qui s'est présenté au micro de @MarinaLorenzo_. #OMOL pic.twitter.com/gICjNMa6sL — L1+ (@ligue1plus) March 1, 2026

Agence France-Presse Clara Francey

«Je suis ici par respect pour votre travail, mais je ne veux parler de rien. Que dire... La meilleure équipe a perdu aujourd'hui», a déclaré le technicien portugais en préambule.

«La meilleure équipe a perdu aujourd'hui. On a marqué trois buts aujourd'hui», a-t-il ensuite répété, en réponse à une nouvelle question d'un journaliste.

«J'ai été sanctionné neuf mois (l'an dernier pour une altercation avec un arbitre, NDLR), je ne veux rien dire», a-t-il encore insisté, laissant ainsi entendre que sa colère visait l'arbitre, qui a notamment refusé le but du 2-0 à Corentin Tolisso pour un hors-jeu millimétrique.

«C'est impossible de me convaincre qu'il y a hors-jeu. Mais c'est comme ça. Regardez vous-mêmes, faites vous-mêmes l'analyse. Je ne veux pas perdre du temps à commenter le match», a conclu Fonseca avant de quitter la conférence de presse.