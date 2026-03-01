  1. Clients Privés
Paulo Fonseca face à la presse «Je suis ici par respect pour vous, mais je ne veux parler de rien»

Clara Francey

1.3.2026

«Je ne veux parler de rien»: manifestement très remonté contre l'arbitrage, l'entraîneur de Lyon Paulo Fonseca n'est resté que quelques minutes en conférence de presse après la défaite 3-2 de son équipe à Marseille, dimanche.

Agence France-Presse

01.03.2026, 23:42

«Je suis ici par respect pour votre travail, mais je ne veux parler de rien. Que dire... La meilleure équipe a perdu aujourd'hui», a déclaré le technicien portugais en préambule.

«La meilleure équipe a perdu aujourd'hui. On a marqué trois buts aujourd'hui», a-t-il ensuite répété, en réponse à une nouvelle question d'un journaliste.

«J'ai été sanctionné neuf mois (l'an dernier pour une altercation avec un arbitre, NDLR), je ne veux rien dire», a-t-il encore insisté, laissant ainsi entendre que sa colère visait l'arbitre, qui a notamment refusé le but du 2-0 à Corentin Tolisso pour un hors-jeu millimétrique.

«C'est impossible de me convaincre qu'il y a hors-jeu. Mais c'est comme ça. Regardez vous-mêmes, faites vous-mêmes l'analyse. Je ne veux pas perdre du temps à commenter le match», a conclu Fonseca avant de quitter la conférence de presse.

Séquence émotion. «C'était magnifique» - Fonseca ovationné par le Groupama stadium

Séquence émotion«C'était magnifique» - Fonseca ovationné par le Groupama stadium

