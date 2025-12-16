  1. Clients Privés
Le club passera à la caisse Kylian Mbappé remporte sa bataille judiciaire face au PSG !

Nicolas Larchevêque

16.12.2025

Le Conseil de prud'hommes de Paris a condamné mardi le PSG à payer près de 61 millions d'euros à Kylian Mbappé pour des primes et salaires impayés. L'international français en réclamait 263 millions.

Le PSG a été condamné à verser près de 61 millions d'euros à Kylian Mbappé.
Le PSG a été condamné à verser près de 61 millions d'euros à Kylian Mbappé.
KEYSTONE

Agence France-Presse

16.12.2025, 13:39

16.12.2025, 14:07

L'attaquant, désormais au Real Madrid, a obtenu partiellement gain de cause dans le conflit financier qui l'opposait à son ancien club à la suite de son départ de la capitale française à l'été 2024. La requalification en contrat à durée indéterminée (CDI) de ses contrats à durée déterminée (CDD) a notamment été rejetée par le Conseil de prud'hommes, composé de deux représentants des employeurs et deux représentants des salariés.

Les avocats de Mbappé s'étaient appuyés sur cette demande de requalification, notamment, pour demander 263 millions d'euros, ce qui a été aussi rejeté. En revanche, le PSG va devoir informer ses fans de la décision en première page de son site internet, pendant un mois.

Pas de réaction du PSG

Pour leur part, les demandes du PSG, chiffrées à 440 millions d'euros, pour notamment préjudice à l'image, perte de chance pour transférer le joueur, ou mauvaise foi dans l'exécution d'un accord daté d'août 2023 (en vue de prolonger son contrat), ont été intégralement rejetées. Interrogés sur un éventuel appel, les avocats du PSG n'ont pas souhaité faire de commentaires à ce stade.

Rebondissement dans la saga. Le PSG contre-attaque et réclame 240 millions d’euros à Mbappé !

Rebondissement dans la sagaLe PSG contre-attaque et réclame 240 millions d’euros à Mbappé !

Dans l'autre camp, «les conseils de M. Kylian Mbappé prennent acte avec satisfaction de la décision rendue ce jour par le Conseil de prud'hommes», ont-ils déclaré dans un communiqué. «Ce jugement confirme que les engagements pris doivent être respectés. Il rétablit une vérité simple: même dans l'industrie du football professionnel, le droit du travail s'impose à tous.»

Au départ, c'est Kylian Mbappé qui, après avoir cherché en vain à obtenir devant les instances sportives 55 millions de salaires et primes impayés à la fin de son contrat à l'été 2024, a assigné le PSG devant les prud'hommes.

Archive sur l’affaire

Aux Prud'hommes, Mbappé et le PSG se réclament des sommes folles

Aux Prud'hommes, Mbappé et le PSG se réclament des sommes folles

Le PSG réclame des centaines de millions d’euros à Mbappé pour un transfert avorté à Al Hilal. L’avocate du PSG affirme que le joueur devait respecter l’accord, tandis que les avocats de Mbappé parlent d’une «situation de souffrance».

18.11.2025

