L'espoir espagnol Dro Fernandez (18 ans) a signé lundi au PSG jusqu'en 2030, a annoncé le club parisien. Le milieu offensif est issu du centre de formation du FC Barcelone.

Keystone-SDA ATS

Dro Fernandez, qui était sous contrat au Barça jusqu'en 2027, a disputé cinq matches avec l'équipe première catalane pour un peu moins de 150 minutes de jeu (en Liga et un match en Ligue des champions) cette saison et quelques rencontres avec la réserve.

Il est la première recrue du PSG du mercato hivernal qui se termine la semaine prochaine. Il pourrait aussi être le seul renfort du club champion d'Europe en titre, qui a payé au club catalan plus que sa clause libératoire de six millions d'euros, selon une source proche du dossier.