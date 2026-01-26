  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ligue 1 Le PSG chipe un joyau de 18 ans au FC Barcelone

ATS

26.1.2026 - 22:22

L'espoir espagnol Dro Fernandez (18 ans) a signé lundi au PSG jusqu'en 2030, a annoncé le club parisien. Le milieu offensif est issu du centre de formation du FC Barcelone.

Keystone-SDA

26.01.2026, 22:22

26.01.2026, 22:39

Dro Fernandez, qui était sous contrat au Barça jusqu'en 2027, a disputé cinq matches avec l'équipe première catalane pour un peu moins de 150 minutes de jeu (en Liga et un match en Ligue des champions) cette saison et quelques rencontres avec la réserve.

«Une situation désagréable». Rififi autour du transfert d’une pépite du Barça au PSG

«Une situation désagréable»Rififi autour du transfert d’une pépite du Barça au PSG

Il est la première recrue du PSG du mercato hivernal qui se termine la semaine prochaine. Il pourrait aussi être le seul renfort du club champion d'Europe en titre, qui a payé au club catalan plus que sa clause libératoire de six millions d'euros, selon une source proche du dossier.

Les plus lus

Dix coups de feu, un mort - Analyse du drame le plus récent à Minneapolis
Coup dur pour la Suisse ! Un descendeur se blesse gravement
Surprise à Melbourne : la tenante du titre éliminée en 8es de finale
Vers le plus vaste remaniement gouvernemental depuis l’invasion russe
Trump envoie son conseiller anti-immigration Tom Homan