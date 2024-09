Andy Carroll, qui évoluait à Amiens (Ligue 2) depuis 2023, s'est engagé avec Bordeaux qui évolue en N2 (4e division), ont annoncé mercredi les Girondins. L'ancien international anglais est passé par Newcastle, Liverpool et West Ham.

Andy Carroll s'est engagé avec Bordeaux qui évolue en N2 (4e division). IMAGO/Sipa USA

ATS

Carroll, 35 ans, qui a passé sa visite médicale mardi avant de parapher son contrat, a pris part mercredi matin à son premier entraînement au Haillan avec ses nouveaux coéquipiers.

L'avant-centre, réputé pour son jeu de tête (1,93 m), son jeu en pivot et sa queue de cheval, a été sélectionné 9 fois en équipe d'Angleterre (2 buts). Il a disputé 248 matches de Premier League et inscrit 54 buts et évoluait depuis l'automne dernier à Amiens, avec qui il a inscrit 4 buts en 35 apparitions.

Encore titulaire vendredi lors du déplacement d'Amiens à Annecy (0-3), Carroll a été libéré de son contrat par le club picard pour rejoindre Bordeaux.

Bordeaux, placé sous la protection du tribunal de commerce fin juillet avec un risque de liquidation, a été autorisé mardi par cette instance à poursuivre sa procédure de redressement judiciaire.

En N2, les Girondins occupent la 15e place de la poule B (sur 16 équipes) avec deux matches en retard et ont inscrit seulement deux buts dont un par leur gardien Lassana Diabaté.

AFP