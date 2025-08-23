L'Olympique de Marseille et son défenseur genevois Ulisses Garcia se sont relancés samedi au terme d'une semaine agitée et marquée par l'affaire Rabiot. L'OM a battu le Paris FC 5-2 au Vélodrome.

⏱️ 90+6' | #OMPFC 5️⃣-2️⃣



C'est terminé. Festival de buts à l'@orangevelodrome , l'OM s'impose 5️⃣à2️⃣ et marque ses premiers points de la saison !



🗓️ Prochain RDV : dimanche 31 août à 21h00 à Lyon. pic.twitter.com/8OXQEOQaif — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 23, 2025

Keystone-SDA ATS

Sans Adrien Rabiot ni Jonathan Rowe, placés sur la liste des transferts après leur altercation violente à Rennes vendredi passé, l'OM s'en est remis samedi à ses jeunes et surtout à son «ancien», Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'un doublé, pour se donner un peu d'air.

Fraîchement débarqué du FC Saint-Gall, Willem Geubbels avait pourtant donné des sueurs froides au public marseillais en touchant le poteau dès la 5e minute. Les Olympiens, avec Garcia titulaire sur le flanc gauche de la défense, ont ensuite mené 2-0 avant de voir le PFC recoller au score.

Finalement, l'OM s'en est sorti en fin de match, bien aidé par les entrées pleines d'assurance des jeunes Bilal Nadir (22 ans), Robinio Vaz (19 ans) et Darryl Bakola (18 ans). Ces derniers ont offert à l'OM la victoire et une semaine de calme (relatif, sans doute) avant un difficile déplacement à Lyon dimanche prochain. Après les huit jours de tumulte que l'OM vient de traverser, c'est déjà ça.