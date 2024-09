Le directeur sportif de l'Olympique de Marseille Mehdi Benatia a vertement critiqué l'arbitrage de Benoît Bastien après la victoire à Lyon (3-2), lui reprochant notamment l'exclusion précoce de Leonardo Balerdi, dimanche pour la 5e journée de Ligue 1.

😤| Medhi Benatia revient sur la raison de sa colère durant la mi-temps. 💢💬 #OLOM pic.twitter.com/IAh3cOUuyD — DAZN France (@DAZN_FR) September 22, 2024

AFP Nicolas Larchevêque

«C'est très grave, moi j'aime dire les choses», a dit le dirigeant au micro du diffuseur DAZN, après avoir précisé: «Tu te doutes bien que je ne suis pas venu parler du match».

«Il y a trop de choses que je ne peux pas laisser passer, que le président (Pablo Longoria) ne peut pas laisser passer, tu ne peux pas chaque semaine être là et te dire: c'est quand qu'ils vont ‘nous la faire’, c'est pas possible. Il y a trop de choses douteuses sur la première mi-temps et sur l'ensemble du match», a-t-il détaillé. Avant d’ajouter : «Nous on est préoccupés quand on voit que c'est Monsieur Bastien qui va nous arbitrer.»

Benatia reproche notamment l'exclusion du défenseur argentin pour un second carton jaune à la 5e minute pour un accrochage avec Alexandre Lacazette. «Regardez au début de l'action, il (Lacazette) se tient à son maillot», lance le dirigeant en revoyant l'action au ralenti.

«Commencez à nous respecter»

A la mi-temps, les caméras de DAZN ont également filmé son coup de sang auprès de Benoît Bastien, dans le couloir des vestiaires. «Il y a faute de Lacazette au départ ! Deux fautes de Balerdi et tu mets carton rouge ! Commencez à nous respecter, la semaine dernière Cornelius, là encore... Prenez pas les gens pour des c...» a crié Benatia.

Il faisait allusion à l'exclusion pour un second avertissement de Derek Cornelius par l'arbitre de OM-Nice (2-0) Benoît Millot, la journée précédente. «Je ne suis pas celui qui pleure, aujourd'hui on a gagné», a conclu Benatia. «Mais quand même ça fait beaucoup, en deux semaines».