Le PSG ne «fera pas de dépenses exagérées» d'ici la fin du mercato le 30 août, a déclaré l'entraîneur Luis Enrique jeudi, indiquant que le club n'avait «aucune urgence ou priorité» tout en demeurant «attentif» aux opportunités.

😅 "Quand le PSG veut acheter une machine à laver, au lieu de coûter 4 euros, elle en vaut 400..."



Luis Enrique a évoqué le mercato parisien en conf' avec une métaphore amusante pour souligner la valeur surestimée de certains joueurs sur le marché. pic.twitter.com/EQDunP3d2u — RMC Sport (@RMCsport) August 22, 2024

AFP Clara Francey

«Le président, (le conseiller sportif) Luis Campos et moi sommes ouverts jusqu'à la fin pour améliorer l'effectif, mais c'est très difficile de recruter des joueurs qui seraient des renforts», a déclaré le technicien espagnol en conférence de presse au Campus PSG de Poissy (Yvelines).

«Nous n'avons aucune priorité, on a déjà une équipe qui a été championne, on observe le mercato, on regarde si un joueur apparaît à un prix normal mais on ne fera pas de dépenses exagérées», a-t-il annoncé, malgré la blessure de Gonçalo Ramos au Havre, qui le laissera indisponible trois mois.

«Ce n'est pas forcément bien de payer beaucoup pour un joueur car après ça lui donne beaucoup de pression», a estimé Luis Enrique, expliquant ensuite: «C'est comme une machine à laver qui vaudrait 4 euros mais serait annoncée à 400, le problème c'est qu'à la fin la machine va se comporter comme une machine à 4 euros».

«Nous n'avons aucune urgence, tout en étant attentifs à améliorer l'effectif», a-t-il répété. Le PSG cherche «aussi à laisser partir ceux sur lesquels on ne compte plus», a dit Luis Enrique, en allusion à des joueurs comme le milieu défensif Manuel Ugarte ou le défenseur Nordi Mukiele.

Le club a enregistré quatre arrivées cet été: le jeune milieu offensif Désiré Doué, le milieu Joao Neves, le défenseur Willian Pacho et le gardien Matvey Safonov.