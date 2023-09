Après être entré en jeu en toute fin de rencontre il y a deux semaines face à Brest (0-0), trois jours seulement après son transfert, Fabian Rieder pourrait connaître ce samedi sa première titularisation sous le maillot du Stade Rennais. Nos deux consultants, Guillaume Hoarau et Carlos Varela, donnent leur avis sur le départ du Bernois pour la Ligue 1.

Fabian Rieder : ses plus beaux buts sous les couleurs d’YB Retour en vidéo sur quelques-uns des plus beaux buts inscrits par Fabian Rieder avec le club bernois. Au total, le milieu de terrain en a inscrit dix en Super League. 12.09.2023

Consultant blue Sport, ancien coéquipier de Rieder Guillaume Hoarau

«Le transfert de Fabian Rieder à Rennes ? C'est une bonne chose pour les Young Boys et pour le club français aussi, car je pense que Fabian Rieder est un bon joueur. Maintenant, j'ai le sentiment qu'il aurait pu patienter un peu avant d'aller en Ligue 1, car il a besoin de s'aguerrir encore un peu.

Mais Rennes est un club qui travaille bien, avec des jeunes, qui a un bon coach (ndlr : Bruno Génésio), un beau stade et un bon public. Et puis si tu réussis en Ligue 1, tu peux réussir un peu partout. Moi je lui ai rapidement parlé après le match d'YB contre le Maccabi Haïfa, je lui ai souhaité bonne chance et je lui ai aussi dit que s'il avait besoin de quoi que ce soit j'étais là. Je connais quelques joueurs de l'équipe et je pense qu'il sera dans un bon groupe.

Après, c'est sa première aventure à l'étranger donc il est là le challenge : c'est comment est-ce qu'il va réussir à s'adapter ? Car c'est un garçon assez introverti, assez calme, mais il parle beaucoup avec ses pieds donc en espérant qu'il soit efficace d'entrée pour se mettre en confiance lui-même déjà.»

Consultant blue Sport Carlos Varela

«Pour moi, le transfert de Fabian Rieder à Rennes n'était pas une bonne idée. Je ne parle pas de l'aspect financier, mais sportif. Je ne sais pas s'il a reçu d'autres offres, mais pour moi le rêve des joueurs suisses allemands c'est plutôt la Bundesliga.

Pour commencer, je me fais du souci pour lui au niveau de l'adaptation, car en France il faut déjà parler la langue et ensuite c'est une autre mentalité. Sur ce plan, il part de loin et en plus de cela c'est quelqu'un d'assez timide, donc il faudra arriver à se faire une place.

Ensuite, le foot qui est joué en France est très musclé. La Ligue 1 est un championnat dans lequel des joueurs avec un gros impact physique ont plus de chance qu'ailleurs. Dans les championnats espagnol, italien, allemand et même maintenant anglais, il y a beaucoup plus de jeu, de technique et je voyais mieux Rieder coller à cette philosophie. Je le voyais plus aller s'épanouir dans un de ces championnats, voire même en Hollande ou en Belgique dans une équipe de haut de tableau.

La Ligue 1, c'est le dernier championnat que j'aurais imaginé pour lui. Ce n'est pas Rennes qui me fait souci, mais le fait que chaque week-end il affrontera des équipes très physiques, avec des sacrés bébés en face et je ne le vois pas aujourd'hui accepter cette charge physique chaque semaine, surtout qu'ils vont sûrement essayer de l'intimider. Tous ces points-là me font dire que c'est une mauvaise idée d'aller en France.

Maintenant, ça reste un joueur que j'adore, qu'on avait la chance d'avoir dans notre championnat, et je souhaite de tout coeur qu'il me surprenne, qu'il s'impose et qu'il casse la baraque.»