Un «accord» a été trouvé pour le prêt du jeune attaquant brésilien Endrick, en manque de temps de jeu au Real Madrid, à l'Olympique lyonnais (Ligue 1), a indiqué lundi à l'AFP une source proche du dossier, confirmant des informations de presse. Cette source, qui a requis l'anonymat, n'a pas fourni d'autres précisions.

🚨🔴🔵 BREAKING: Endrick to Olympique Lyon, here we go! Deal in place after exclusive story revealed two months ago.



Endrick joins OL on loan from Real Madrid, no buy option clause and 50% of salary covered.



The Brazilian will be back to Real in June. pic.twitter.com/Cm34ZO2alt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2025

Agence France-Presse Clara Francey

D'après le quotidien sportif L'Equipe, le club madrilène et l'OL sont tombés d'accord sur un prêt sans option d'achat, et la signature interviendra sous 48 heures. Le quotidien sportif espagnol Marca a pour sa part souligné que le Real avait insisté pour un prêt sec, dans la mesure où il continue de croire en son jeune attaquant.

Agé de 19 ans, Endrick n'a disputé que trois bouts de matches depuis le début de la saison. Avec ce prêt, l'international brésilien espère ainsi mettre toutes les chances de son côté en vue d'une participation au Mondial-2026 en Amérique du Nord avec la Seleçao, a ajouté Marca.

D'après L'Equipe, Lyon, 5e de L1 et leader du classement en Europa League, paierait la moitié du salaire du joueur lors des six prochains mois, soit un million d'euros.