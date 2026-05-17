Le match Nantes-Toulouse, lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1, a été définitivement interrompu dimanche. Ceci après que des supporters nantais ont envahi le terrain et lancé des fumigènes sur la pelouse, ont annoncé le délégué et l'arbitre de la rencontre.

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Nantes, 17e et déjà relégué en Ligue 2, et Toulouse, 10e et n'ayant plus rien à jouer, étaient à 0-0 à la 22e lorsque des supporters de la Tribune Loire ont envahi la pelouse de la Beaujoire, ce qui a conduit Stéphanie Frappart a renvoyé immédiatement les joueurs aux vestiaires.

«Il a été décidé d'interrompre définitivement la rencontre sur décision du préfet pour des raison de sécurité», a déclaré l'arbitre internationale lors d'une conférence de presse succincte, près de 40 minutes après l'interruption du match.

Au moment de l'interruption, Vahid Halilhodzic, l'entraineur nantais, est resté sur le bord de la pelouse en invectivant les supporters qui se rapprochaient de lui, tout juste retenu par des membres de la sécurité.

Le technicien de 74 ans est apparu abattu quelques minutes plus tard dans le couloirs de la Beaujoire, expliquant au commentateur de Ligue 1 + qui diffusait la rencontre, qu'il s'agissait là de son dernier «coaching», et que cela lui faisait «très mal».

💥💔 Vahid Halilhodžić après l'arrêt du match à Nantes : "C'est triste, c'est la honte. Le club ne mérite pas ça. Un monde s'écroule sur moi. " pic.twitter.com/6Qlk0MF3cs — RMC Sport (@RMCsport) May 17, 2026

Dans le même temps, au bout de quelques minutes, les supporters nantais ont regagné leur tribune, sécurisée par de nombreux CRS qui n'ont pu éviter quelques échauffourées.

Une cellule de crise, composée du préfet, des représentants des forces de l'ordre, de ceux des deux clubs et des arbitres de la rencontre s'est immédiatement constituée pour décider de l'issue de la rencontre.

Après plus de 30 minutes, Stéphanie Frappart et le délégué de la rencontre se sont présentés devant la presse pour annoncer l'arrêt définitif de la partie.

Waldemar Kita, le propriétaire-président du club et son fils Franck, le directeur général délégué, n'assistaient pas à la rencontre, alors même qu'ils avaient déjeuné avec les joueurs quelques heures plus tôt avant de quitter Nantes.

La saison dernière, la rencontre entre Montpellier et Saint-Etienne, lors de la 26e journée de Ligue 1, avait été définitivement interrompu à la suite de jets de fumigènes des supporters montpelliérains sur la pelouse et en tribunes.

Montpellier avait alors écopé d'un match perdu et d'une fermeture jusqu'en fin de saison de la tribune Etang de Thau, celle des ultras montpelliérains.