L'entraîneur de Monaco Adi Hütter a expliqué samedi que la blessure aux adducteurs de son milieu de terrain suisse et capitaine Denis Zakaria l'éloignerait des terrains «deux mois».

Denis Zakaria sera finalement absent «deux mois» des terrains. IMAGO/Sportimage

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Nous n'attendons pas son retour sur les terrains avant deux mois», a expliqué Hütter à propos de Zakaria, qui s'est blessé à l'entraînement mercredi et n'a pas participé à la détoute de son équipe jeudi à Bruges en phase de ligue de Ligue des champions.

«S'il se rétablit plus vite, nous serons content, a poursuivi Hütter. Pour chaque blessure, tout dépend du facteur personnel, mais je pense qu'avant deux mois, nous ne le reverrons pas.» Selon cette estimation, le Genevois pourrait manquer une douzaine de matches de son équipe jusqu'à la trêve internationale en novembre. Il manquera ainsi le rassemblement de l’équipe de Suisse en octobre.