Lyon a battu Saint-Etienne 1-0 dans le derby, dimanche soir à domicile en clôture de la 11e journée de Ligue 1.

Alexandre Lacazette a inscrit l’unique but de la rencontre. IMAGO/Icon Sport

AFP Nicolas Larchevêque

Le seul but d'un match animé et plaisant, globalement dominé par les Lyonnais, a été inscrit à la 29e minute de près par Lacazette, servi par Tolisso d'une passe acrobatique sur un corner de Cherki.

L'OL en est à six matches sans défaite en championnat (4 victoires, 2 nuls) et grimpe à la cinquième place du classement. Les Verts restent eux 16es et barragistes.