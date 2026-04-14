Le Conseil de Paris a mandaté mardi le nouveau maire socialiste, Emmanuel Grégoire, pour reprendre les discussions avec le PSG en vue de son maintien au Parc des Princes, grâce à la vente ou à un bail de longue durée.

Le PSG va-t-il quitter ou rester au Parc des Princes ? IMAGO/PsnewZ

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Laisser partir le Paris Saint-Germain du Parc des Princes serait une faute politique, sportive et historique», a déclaré le successeur d'Anne Hidalgo, qui était opposée à la vente de cette enceinte sportive, propriété de la ville.

Le voeu de l'exécutif, adopté en Conseil de Paris extraordinaire, mandate le maire pour «entamer les discussions» avec le président du club champion d'Europe, Nasser Al-Khelaïfi, au côté duquel M. Grégoire s'était affiché le 3 avril lors du match contre Toulouse en Ligue 1. Face au refus de l'ancienne maire, Nasser Al-Khelaïfi avait évoqué un possible départ vers Massy (Essonne) ou Poissy (Yvelines).

La reprise des discussions doit permettre le maintien du PSG dans le stade mythique de la porte d'Auteuil (16e arrondissement), «grâce à la vente et/ou le bail longue durée des emprises nécessaires à ses activités, dans le cadre d’un projet d'aménagement de la ‘Porte des Princes’», entre la porte de Saint-Cloud et la porte d'Auteuil.

«Les recettes tirées de cette cession ou de ce bail seront intégralement mises au service du développement du sport de proximité, de la construction, de la rénovation des équipements sportifs, ainsi que du réaménagement de la porte de Saint-Cloud», a assuré M. Grégoire, promettant qu'il n'y aurait pas de centre commercial.

Durant la campagne, le candidat s'était dit favorable à titre personnel à une vente encadrée, mais c'est in fine le Conseil de Paris qui tranchera. L'ex-premier adjoint d'Anne Hidalgo, qui a dit espérer un accord à l'automne avec le PSG, devra rendre compte au Conseil de Paris des résultats des pourparlers.

Emmanuel Grégoire a intégré certains voeux de l'opposition, dont l'un mandate conjointement le maire LR du 16e arrondissement, Jérémy Redler. L'édile socialiste s'est aussi engagé à créer un groupe de travail transpartisan.

Communistes et écologistes de la nouvelle majorité se sont en revanche abstenus. Guillaume Durand, coprésident des écologistes, a rappelé souhaiter une consultation des Parisiens avant toute décision, option écartée par le maire. «Madame Hidalgo savait tenir un rapport de force. Vous vous dédisez!», a cinglé pour sa part l'élu «Verts populaires», Emile Meunier, du groupe de l'Insoumise Sophia Chikirou, qui a voté contre.

M. Grégoire a répondu que sa position n'avait «pas changé», rappelant que l'ancienne maire avait envisagé un temps de vendre le Parc des Princes, avant que la relation avec le club ne «se dégrade» en raison «d'une succession de malentendus en marge de la Coupe du monde au Qatar» en 2022.