Ligue 1 Le cauchemar continue pour Marseille, le rêve se poursuit pour Lens

Gregoire Galley

14.2.2026

Marseille a encore craqué dans les derniers instants contre Strasbourg (2-2) et a bien mal commencé l'après De Zerbi tandis que Lens a repris la tête de la Ligue 1 en écrasant le Paris FC (5-0), samedi pour la 22e journée.

Tour roule pour les joueurs de Lens en ce moment.
Tour roule pour les joueurs de Lens en ce moment.
IMAGO/PsnewZ

Agence France-Presse

14.02.2026, 23:37

La crise n'est pas près de s'arrêter à l'OM. Comme au Paris FC, les Olympiens ont encore gaspillé deux buts d'avance en concédant un penalty dans les dernières secondes contre le Racing, transformé par l'Argentin Joaquin Panichelli dans un Vélodrome tétanisé.

Après le 5-0 au Paris Saint-Germain, le départ mouvementé de Roberto De Zerbi, la fronde des supporters, la semaine infernale s'est poursuivie. Lyon, qui compte deux points d'avance, a l'occasion de creuser l'écart pour la précieuse troisième place, celle qui envoie directement en Ligue des champions, en recevant Nice dimanche (20h45).

L'opération rédemption avait pourtant bien commencé pour les hommes de l'intérimaire Pancho Abardonado. Le meilleur buteur de Ligue 1 Mason Greenwood a ouvert le score au moment même où les ultras entraient enfin dans le stade après un quart d'heure de grève des encouragements.

Amin Gouiri a doublé la mise en début de seconde période, mais après la réduction du score du Suédois Sebastian Nanasi, l'OM a été rattrapé par la trouille et a fini par céder.

Ligue 1. Après la gifle à Paris, l'OM et Roberto De Zerbi se séparent

Ligue 1Après la gifle à Paris, l'OM et Roberto De Zerbi se séparent

Coup d'arrêt pour le PFC

Au contraire tout réussit à Lens, qui a tenu sans paniquer pendant le début de match consistant du PFC avant de frapper deux fois en contre par Wesley Saïd.

Après la pause Florian Thauvin sur penalty et le jeune Rayan ont donné à l'écart des allures de gouffre, la plus lourde défaite du PFC depuis son retour en L1 cet été. Les Sang et Or reprennent la première place du championnat avec un point d'avance sur le PSG, battu vendredi à Rennes (3-1).

Après quatre matches sans défaite, le club de la famille Arnault subit un gros coup d'arrêt. Il reste 15e avec huit longueurs d'avance sur le relégable Auxerre qui joue chez le dernier Metz dimanche (17h15).

L'autre club du Nord, Lille, traverse comme Marseille une période noire. Le Losc, tenu en échec à domicile par Brest (1-1), prend la 5e place aux Rennais, mais reste sur quatre défaites et deux nuls, et un seul but marqué en trois matches. Heureusement pour les Dogues, Gaëtan Perrin a évité une nouvelle défaite en répondant à l'ouverture du score de Rémy Labeau-Lascary.

Ligue 1. Embolo en buteur : Rennes fait plier le champion parisien

Ligue 1Embolo en buteur : Rennes fait plier le champion parisien

