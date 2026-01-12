  1. Clients Privés
Carnet noir Le football français pleure le décès d’une figure marquante

Nicolas Larchevêque

12.1.2026

Rolland Courbis, ancien joueur et entraîneur de football, notamment de l'OM et de Bordeaux, est décédé à l'âge de 72 ans, a annoncé lundi la radio RMC où il officiait comme consultant depuis 2005.

Rolland Courbis est décédé à l'âge de 72 ans,
Rolland Courbis est décédé à l'âge de 72 ans,
imago images/PanoramiC

Agence France-Presse

12.01.2026, 10:36

12.01.2026, 11:00

«Rolland Courbis s'est éteint cette nuit à cinq heures du matin», a annoncé sur l'antenne de RMC Karim Nedjari, le directeur général de RMC. Natif de Marseille, Courbis avait débuté sa carrière comme défenseur avant de se reconvertir au poste d'entraîneur, se faisant remarquer par sa gouaille et son style sanguin.

En tant que joueur, il a été sacré trois fois champion de France (1972 avec l'OM, 1978, 1982 avec Monaco) mais son palmarès est beaucoup moins fourni sur le banc, ses principaux faits d'armes étant une finale de Coupe de l'UEFA et une 2e place en championnat, à chaque fois avec l'OM en 1999.

Très bref passage au FC Sion

Il avait aussi eu plusieurs expériences à l'étranger, notamment en Afrique (Niger, USM Alger), aux Emirats arabes unis (Al-Wahda) et en Suisse (FC Sion).

Carnet noir. Une figure emblématique du football français s’est éteinte

Carnet noirUne figure emblématique du football français s’est éteinte

Courbis était également précédé d'une réputation sulfureuse. Il avait fait deux séjours en prison, entre octobre 1990 et janvier 1991 dans le cadre de l'affaire de la caisse noire du club de Toulon, et entre septembre 2009 et février 2010 dans l'affaire des comptes de l'OM. Il avait aussi échappé de peu à une fusillade au cours d'un règlement de compte visant une figure du milieu corse qu'il accompagnait à Hyères en 1996.

Depuis 2005, Courbis était devenu l'une des «voix» de RMC et avait revêtu le costume de consultant.

