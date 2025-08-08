Le gardien finlandais Lukas Hradecky (35 ans) quitte Bayer Leverkusen. Il a signé un contrat de deux ans avec option pour une saison supplémentaire avec l'AS Monaco, a annoncé le club de la Principauté.

Keystone-SDA ATS

Son transfert s'élève à 2,5 millions d'euros, plus un million en bonus, selon différentes sources proches du club. Né en Slovaquie, dont il a également la nationalité, l'international finlandais (101 sélections) a disputé 323 matches en Bundesliga et 55 en Coupe d'Europe avec les clubs de Francfort puis Leverkusen.

Il était titulaire et capitaine du Bayer lors de la saison historique de 2023-24, qui a vu Leverkusen être sacré champion d'Allemagne en étant invaincu en championnat. Hradecky a été immédiatement positionné comme gardien titulaire de Monaco, devant le Suisse Philipp Köhn.