«Passer pour un facho» Le gardien du PSG au coeur d’une polémique liée à l'extrême droite

Nicolas Larchevêque

10.11.2025

Lucas Chevalier a plaidé une erreur de manipulation dans la nuit de dimanche à lundi, quelques heures après avoir liké une publication liée à l'extrême droite. Le gardien du Paris Saint-Germain a récolté de nombreuses réactions hostiles d'internautes, mais aussi le soutien de personnalités politiques de droite.

Lucas Chevalier a plaidé une erreur de manipulation.
Lucas Chevalier a plaidé une erreur de manipulation.
KEYSTONE

Agence France-Presse

10.11.2025, 13:05

«Vous avez essayé de me faire passer pour un facho», a déploré l'ancien Lillois, qui affirme avoir appris la polémique dimanche après-midi avant la rencontre contre l'Olympique lyonnais, alors que sa mention «j'aime», retirée depuis, avait été mise en évidence dans la nuit de samedi à dimanche.

Ligue 1. Trois points arrachés par le PSG face à un OL coriace

Ligue 1Trois points arrachés par le PSG face à un OL coriace

«Je ne cherche pas à vous convaincre mais il est désolant de savoir qu'en scrollant et en laissant un like sans s'en être rendu compte sur une publication, et qu'au réveil de votre sieste pour préparer le match, vous êtes informé que votre image est salie de haut en bas pour une action accidentelle, ça m'emmerde», a-t-il résumé.

La publication en question exhumait un extrait d'un débat de juin 2024 sur la chaîne LCP dans lequel le vice-président des Républicains Julien Aubert affirmait qu'il choisirait de voter pour le RN en cas de second tour face au Nouveau front populaire lors des élections législatives à venir.

«Je ne vais pas reprocher à Marine Le Pen ce qu'a fait son père, de la même manière qu’elle n'est pas responsable de ce qu'a fait son grand-père», avait argué l'ancien député du Vaucluse, relancé par un journaliste évoquant les liens du Front national (FN) avec le «pétainisme» et les «Waffen-SS».

La droite à son secours

«Je ne suis pas là pour vous étaler (...) mes revendications politiques car je suis avant tout footballeur. Mais il est certain que toute personne qui me connaît, sait très bien à quel point je suis une personne à qui mes parents et ma famille ont inculqué des valeurs, du respect, et qu'en aucun cas je me permettrais de penser ces choses-là», s'est encore défendu Chevalier sur Instagram.

«Mais le mal est fait et les choses ont été prononcées à mon égard (...) Je ne me mettrai jamais en victime mais les limites ont été dépassées, et de très loin», a-t-il conclu.

Battu 3-2. «On perd à 11 contre 16» - L'OL charge l'arbitrage face au PSG

Battu 3-2«On perd à 11 contre 16» - L'OL charge l'arbitrage face au PSG

Lundi matin, Chevalier a reçu le soutien de plusieurs personnalités de droite et d'extrême-droite, dont l'ancien patron des Républicains désormais allié au RN, Eric Ciotti. «Le racisme est insupportable y compris le racisme anti blanc», a écrit sur X le fondateur de l'Union des droites pour la République, candidat à la mairie de Nice.

