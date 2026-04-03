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Le maire de Paris favorable L'emblématique Parc des Princes vendu à Nasser Al-Khelaïfi ?

Arthur Rappaz

3.4.2026

Le nouveau maire de Paris Emmanuel Grégoire, favorable à titre personnel à une vente encadrée du Parc des Princes au PSG, a assisté vendredi soir au match contre Toulouse en Ligue 1 aux côtés de Nasser Al-Khelaïfi, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Agence France-Presse

03.04.2026, 23:51

03.04.2026, 23:59

«Le Maire de Paris était présent aux côtés du président du Paris Saint-Germain pour assister au match au Parc face à Toulouse» (3-1), a aussi indiqué le club. «Pour sa première venue au Parc depuis son élection, le président du PSG a remis au Maire, fervent supporter du club, un maillot dédicacé des joueurs».

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Emmanuel Grégoire a également rencontré le Collectif Ultras Paris (CUP), selon RMC Sport. Sollicitée, la Mairie de Paris n'a pas donné suite vendredi soir.

Sa présence symbolise la volonté de renouer le dialogue avec le PSG après des mois de relations tendues entre le président du club Nasser Al-Khelaïfi et l'ancienne maire Anne Hidalgo, opposée à la vente de cette enceinte sportive.

Départ de Nasser Al-Khelaïfi ?

Plus tôt cette semaine, Emmanuel Grégoire avait assuré vouloir une décision «au plus tard à la fin de l'été» quant à l'avenir au Parc du club champion d'Europe en titre.

«Je veux d'abord très vite réengager les discussions», a-t-il déclaré lundi sur franceinfo.

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«Je veux un mandat, parce que c'est pas le maire qui décide, c'est in fine le Conseil de Paris qui décide de cela», a-t-il rappelé.

Les négociations entre la ville propriétaire du Parc des Princes et le Paris Saint-Germain sont bloquées depuis le refus de la maire PS sortante Anne Hidalgo de vendre le stade historique du club.

Face à cette opposition, Nasser Al-Khelaïfi avait évoqué l'an dernier un possible départ vers Massy (Essonne) ou Poissy (Yvelines).

«Attachement à notre club»

Le club martèle que la construction d'un grand stade dont il serait propriétaire est indispensable à sa croissance, et veut donc racheter l'enceinte pour mener à bien ses travaux d'agrandissement. Mais il refuse d'investir sans en avoir la propriété, lui qui dispose d'un bail emphytéotique au Parc des Princes jusqu'en 2044.

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«Nous avons un attachement affectif à notre club qui est immense et nous souhaitons qu'il reste à Paris et donc nous souhaitons réunir les conditions pour qu'il reste», a encore assuré lundi le nouveau maire, qui a échangé après sa victoire avec Nasser al-Khelaïfi.

Lors d'un Conseil de Paris extraordinaire prévu mi-avril, Emmanuel Grégoire portera un voeu axé sur un projet d'aménagement d'ensemble de la future Porte des Princes, qui inclut le stade, a précisé la ville à l'AFP.

«Deux options»

Le maire socialiste proposera ultérieurement «deux options» pour débloquer la situation du Parc: un bail de longue durée ou une vente mais qui serait strictement encadrée, la Ville conservant par exemple un «droit prioritaire de rachat» en plus d'exiger une protection patrimoniale du bâti.

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Une partie de sa majorité, notamment les écologistes, reste toutefois fermement opposée à la vente de ce bâtiment emblématique du patrimoine parisien.

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