En manque de vitesse et de justesse, mais avec un pénalty arrêté par le gardien suisse Philipp Köhn dans le temps additionnel, Monaco a été neutralisé au Havre (0-0), samedi, lors de la 12e journée de la Ligue 1.

HAC – Monaco 0-0 Ligue 1, 12ème journée, Saison 23/24 11.11.2023

Si les Monégasques resteront frustrés globalement par leur prestation, le pénalty accordé par l'arbitre après consultation des images de la VAR, tiré par un ancien de la maison rouge et noire, Samuel Grandsir, mais stoppée par Philipp Köhn à la 90+9 (!), leur fera voir ce point sous un jour bien plus favorable.

Car si la deuxième attaque de l'élite, avec 25 réalisations, est restée muette pour la troisième fois de la saison seulement, elle n'a au moins pas perdu, contrairement aux deux première fois contre Nice (1-0) et à Lille (2-0). Face au 3-4-2-1 en attaque qui se changeait en 5-4-1 à la perte du ballon, les joueurs de Adi Hütter ont beaucoup tenté et de toutes les manières possibles: combinaisons en passes courtes à ras du sol, centres, tirs de loin...

Denis Zakaria, premier à frapper

Il a fallu attendre la 28e minute de jeu pour voir une première frappe cadrée du joueurs du Rocher et c'est le Genevois Denis Zakaria qui a été le plus dangereux, forçant Arthur Desmas à une parade à la 32e avant de rater le cadre de peu à la 48e. Même les remplacements après l'heure de jeu de Wissam Ben Yedder - qui jouait son 300e match de L1 - par Folarin Balogun et de Maghnes Akliouche par Takumi Minamino n'ont guère pesé sur la rencontre.

Avec 24 unités, les Monégasques stagnent à la 3e place à deux longueurs de Nice et trois du Paris SG qui s'était emparé de la tête du classement un peu plus tôt grâce à un triplé de Kylian Mbappé à Reims (3-0) et qu'ils affronteront lors de la prochaine journée. Le Havre pointe, lui, provisoirement à une très confortable 6e place pour un promu.