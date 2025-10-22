Le président de Lille, Olivier Létang, a écopé d'une suspension d'un match ferme de banc de touche après ses critiques sur l'arbitrage en Ligue 1 fin septembre, a annoncé mercredi la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP).

🟥 Pour son comportement pendant et après #LOSCOL, Olivier Létang a écopé de trois matchs (dont deux avec sursis) de suspension de banc de touche, de vestiaires d'arbitres et de toutes fonctions officielles. pic.twitter.com/P0pp9i0hvs — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) October 22, 2025

Agence France-Presse Clara Francey

Pour son «comportement», M. Létang écope également d'une «suspension de deux matches avec sursis de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles», a ajouté dans un communiqué la LFP, précisant que la sanction prendrait effet le 28 octobre.

Olivier Létang avait affirmé que le championnat de France avait avait «tous les week-ends (...) des problèmes avec l'arbitrage», après la défaite du Losc à domicile contre Lyon (1-0) lors de la 6e journée le 28 septembre.

«C'est un vrai questionnement, pas que pour nous, tous les week-ends, on a des problèmes avec l'arbitrage. C'est plus possible. On nous demande, pour le spectacle de mettre des caméras dans les vestiaires, dans les bus... Mais si sur le terrain, on a des contenus d'arbitrage comme ça...», avait-il expliqué.

«C'est de notre responsabilité à tous, en commençant par le président de la Fédération française de football, puisque l'arbitrage dépend de la FFF, de se mettre autour d'une table,» avait ajouté le dirigeant, désormais à la tête du collège de Ligue 1.

«Il n'y a pas d'échange, pas de contradictoire, on a des gens en face de nous qui sont dans leur bulle, avec des gens dont on ne sait pas ce qu'ils font», avait-il dénoncé, alors que l'entraîneur lillois, Bruno Genesio, avait été exclu du banc lors du match contre Lyon.

«C'est tellement risible... Je prends un carton jaune parce que j'ai tapé une bouteille suite à une occasion ratée de mon équipe», avait affirmé Bruno Genesio après la rencontre. Il a été suspendu pour un match de banc de touche, sanction purgée le 5 octobre contre le Paris SG.