Le président qatari du Paris SG (1re div. française de football) Nasser al-Khelaïfi est visé par un signalement de l'association anti-corruption française Anticor, a-t-on appris jeudi de source proche du dossier.

Nasser al-Khelaïfi est visé par un signalement de l'association anti-corruption française Anticor. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

Ce signalement, pour prise illégale d'intérêt lors d'une réunion de la Ligue de football professionnel (LFP) sur l'attribution des droits télévisés en France à l'été 2024, a été déposé le 3 mars auprès du parquet de Paris, a précisé cette source, confirmant une information du quotidien sportif L'Équipe.

«Les allégations portées à l'encontre de Monsieur Nasser al-Khelaïfi sont sans fondement: ni juridique ni factuel», a réagi auprès de l'AFP son avocat, Me Renaud Semerdjian.

Selon la source proche du dossier, Anticor estime qu'en participant en juillet 2024 à cette réunion «relative à la validation de l'offre de BeIN sports, alors qu'il était également président de BeIN Media Group», M. al-Khelaïfi a «pris un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité, dans une opération pour laquelle il avait la charge d'assurer la surveillance ou d'administration».

L'affaire remonte à une réunion préparatoire, en visio, pour l'attribution des droits de diffusion du foot, dont les images ont ensuite été rendues publiques par une émission d'enquête sur une chaîne publique française, «Complément d'Enquête», et L'Équipe.

Elles montrent de vives tensions entre le président du PSG Nasser al-Khelaïfi et d'autres présidents de club. Cette réunion préparatoire se tenait au lendemain d'une offre à 100 millions d'euros de BeIN Sports à la LFP pour la diffusion d'un match par semaine.

Signalement

M. al-Khelaïfi aurait «exercé de fortes pressions sur les autres présidents des clubs de Ligue 1, dans le but que l'offre proposée par BeIN Sports soit acceptée» et sous-entendu «qu'il (était) à l'origine» de cette offre, relève le signalement, selon la source proche du dossier.

M. al-Khelaïfi n'avait pas ensuite participé aux réunions du conseil d'administration de la LFP sur l'attribution des droits. La LFP avait accepté fin juillet l'offre de BeIn.

«Les menaces proférées par Nasser-al-Khelaïfi illustrent les conséquences délétères de l'imbrication d'intérêts privés dans des décisions d'intérêt général», a commenté auprès de l'AFP Maxence Lambert, juriste d'Anticor, qui souligne que «la LFP est chargée d'une mission de service public».