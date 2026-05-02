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Ligue 1 Le PSG accroché par Lorient et Yvon Mvogo

ATS

2.5.2026 - 23:27

A quatre jours de sa demi-finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich, un PSG fortement remanié a été accroché samedi au Parc des Princes par le Lorient d'Yvon Mvogo (2-2). Les Parisiens comptent toutefois toujours six points d'avance sur leur dauphin Lens, contraint au nul (1-1) à Nice en soirée.

Yvon Mvogo a été solide face au PSG.
Yvon Mvogo a été solide face au PSG.
IMAGO/Icon Sport

Keystone-SDA

02.05.2026, 23:27

Sans son gardien titulaire Matveï Safonov et en laissant sur le banc son Ballon d'Or Ousmane Dembélé ou Khvicha Kvaratskhelia, le PSG a mené deux fois au score, mais a été à chaque fois repris. «On avait besoin des trois points» a regretté l'entraîneur parisien Luis Enrique. Ça a un petit peu ouvert le championnat». Lens n'a cependant pas profité de ce faux-pas.

Des onze acteurs du match face au Bayern, seuls deux ont été alignés d'entrée, Willian Pacho et Désiré Doué. Face à des Lorientais sans pression, les Parisiens ont rapidement fait preuve d'un relâchement coupable. Dominateurs sans parvenir à concrétiser, les Parisiens ont également trouvé sur leur chemin un Yvon Mvogo solide: le gardien fribourgeois a notamment repoussé d'une manchette une frappe de Senny Mayulu (33e) ou des poings une tentative de Lee Kang-in (39e).

Ligue des champions. «PSG-Bayern ? Pourri !» - Pep Guardiola a-t-il vu le même match que nous ?

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