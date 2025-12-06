  1. Clients Privés
Ligue 1 Le PSG donne le tournis à Rennes et Embolo, Lens reste en tête

Nicolas Larchevêque

6.12.2025

Le Paris St-Germain a confortablement battu Rennes 5-0 samedi soir et conservé sa deuxième place au classement, dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1.

Khvicha Kvaratskhelia a signé un doublé pour le PSG.
Khvicha Kvaratskhelia a signé un doublé pour le PSG.
IMAGO/HMB-Media

Agence France-Presse

06.12.2025, 23:08

Khvicha Kvaratskhelia a notamment marqué deux buts pour le PSG face à l’équipe de Breel Embolo, qui a joué jusqu’à la 82e minute. Le club de la capitale reste deuxième au classement, un point derrière Lens, vainqueur à Nantes dans la journée (2-1).

Le duo de tête a déjà creusé un petit écart avec ses poursuivants : les Sang et Or comptent 34 points, Paris 33, Marseille et Lille suivent mais avec 29 pts.

