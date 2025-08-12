La Ligue 1 reprend ses droits vendredi avec le même immuable favori: le Paris Saint-Germain semble toujours au-dessus du lot. Sa puissance financière met le club à l'abri de la concurrence.

Marquinhos et le PSG semblent toujours au-dessus du lot en Ligue 1. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le gouffre entre le PSG et le reste de la meute ne cesse de s'accroître, aussi en raison de la stagnation des droits TV. Ceux-ci ne suivent pas la tendance observée dans les autres grands championnats. Après plusieurs épisodes peu glorieux avec divers diffuseurs, la Ligue a réagi cet été en lançant son propre canal TV baptisé «Ligue1+». Son succès sera décisif pour l'avenir du football français de clubs.

Lyon, champion de 2002 à 2008, a échappé de justesse à une relégation administrative. De nombreux clubs sont dans une situation financière compliquée. Selon la DNCG, l'organe de surveillance des comptes, les équipes ont enregistré globalement une perte opérative de plus d'un milliard d'euros. Après les recettes des transferts, les dettes restent à plus de 400 millions...

Une polémique

Le PSG aussi se trouve dans les chiffres rouges. Mais ses propriétaires qataris épongent les dettes sans le moindre problème. Avant même les trois coups de la saison, les Parisiens se sont retrouvés confrontés à une polémique. Le gardien Gianluigi Donnarumma, l'un des héros de la campagne de Ligue des champions, a été dégradé avec le recrutement de Lucas Chevalier, qui a coûté 40 millions d'euros... Ce changement ne sera pas forcément bien accepté par le vestiaire.

Les principaux contradicteurs du PSG devraient d'un côté être Marseille, avec le Suisse Ulisses Garcia, et de l'autre l'AS Monaco. Le club de la Principauté dispose d'un contingent fort de trois Suisses: Denis Zakaria, Breel Embolo et Philipp Köhn. Seul Zakaria devrait disposer d'un statut de titulaire. Monaco a fait aussi le buzz en recrutant Paul Pogba et Ansu Fati.

Fabian Rieder est de retour à Rennes après son prêt au VfB Stuttgart. Le Bernois espère s'imposer en Bretagne. Felix Mambimbi, qui a rejoint Le Havre, devra sans doute lutter contre la relégation.

Quant à Vincent Sierro, capitaine de Toulouse, son aventure en Ligue 1 devrait prendre fin après deux ans et demi. Le milieu international suisse est courtisé par un club en Arabie saoudite.