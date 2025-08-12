  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ligue 1 Le PSG archi-favori dans un championnat en proie aux doutes

ATS

12.8.2025 - 13:58

La Ligue 1 reprend ses droits vendredi avec le même immuable favori: le Paris Saint-Germain semble toujours au-dessus du lot. Sa puissance financière met le club à l'abri de la concurrence.

Marquinhos et le PSG semblent toujours au-dessus du lot en Ligue 1.
Marquinhos et le PSG semblent toujours au-dessus du lot en Ligue 1.
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.08.2025, 13:58

Le gouffre entre le PSG et le reste de la meute ne cesse de s'accroître, aussi en raison de la stagnation des droits TV. Ceux-ci ne suivent pas la tendance observée dans les autres grands championnats. Après plusieurs épisodes peu glorieux avec divers diffuseurs, la Ligue a réagi cet été en lançant son propre canal TV baptisé «Ligue1+». Son succès sera décisif pour l'avenir du football français de clubs.

Lyon, champion de 2002 à 2008, a échappé de justesse à une relégation administrative. De nombreux clubs sont dans une situation financière compliquée. Selon la DNCG, l'organe de surveillance des comptes, les équipes ont enregistré globalement une perte opérative de plus d'un milliard d'euros. Après les recettes des transferts, les dettes restent à plus de 400 millions...

Football français. Soulagement à Lyon : l'OL évite une humiliante relégation en Ligue 2

Football françaisSoulagement à Lyon : l'OL évite une humiliante relégation en Ligue 2

Une polémique

Le PSG aussi se trouve dans les chiffres rouges. Mais ses propriétaires qataris épongent les dettes sans le moindre problème. Avant même les trois coups de la saison, les Parisiens se sont retrouvés confrontés à une polémique. Le gardien Gianluigi Donnarumma, l'un des héros de la campagne de Ligue des champions, a été dégradé avec le recrutement de Lucas Chevalier, qui a coûté 40 millions d'euros... Ce changement ne sera pas forcément bien accepté par le vestiaire.

Les principaux contradicteurs du PSG devraient d'un côté être Marseille, avec le Suisse Ulisses Garcia, et de l'autre l'AS Monaco. Le club de la Principauté dispose d'un contingent fort de trois Suisses: Denis Zakaria, Breel Embolo et Philipp Köhn. Seul Zakaria devrait disposer d'un statut de titulaire. Monaco a fait aussi le buzz en recrutant Paul Pogba et Ansu Fati.

«Sans retour en arrière». Paul Pogba et l'inexorable lutte contre le temps

«Sans retour en arrière»Paul Pogba et l'inexorable lutte contre le temps

Fabian Rieder est de retour à Rennes après son prêt au VfB Stuttgart. Le Bernois espère s'imposer en Bretagne. Felix Mambimbi, qui a rejoint Le Havre, devra sans doute lutter contre la relégation.

Quant à Vincent Sierro, capitaine de Toulouse, son aventure en Ligue 1 devrait prendre fin après deux ans et demi. Le milieu international suisse est courtisé par un club en Arabie saoudite.

Les plus lus

Un expert tire la sonnette d'alarme: «Des gens vont mourir»
L’Europe suffoque: l’alerte de forte chaleur prolongée en Suisse
Inexpérimenté, ce nabab de l'immobilier doit résoudre les crises de Trump
Après l'UE, Berne vise le pétrole russe avec de nouvelles sanctions
Ottmar Hitzfeld : «Je ne parlais presque plus avec ma femme et mon fils»