Paris tient enfin son renfort de poids en attaque. Après une tentative avortée l'été dernier, l'attaquant géorgien Khvicha Kvaratskhelia s'est engagé vendredi jusqu'en 2029 avec le PSG, où il sera chargé de muscler le côté gauche et d'apporter de la concurrence dans un secteur en quête d'efficacité.

AFP Melchior Cordonier

«Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Khvicha Kvaratskhelia. L’ailier de 23 ans, qui portera le numéro 7, devient ainsi le premier joueur géorgien de l’histoire du club», a annoncé le PSG dans un communiqué vendredi soir.

Qu'il reprenne l'ancien numéro de Kylian Mbappé, parti l'été dernier au Real Madrid, donne un peu plus de poids symbolique, encore, à cette arrivée.

C'est «l'un des joueurs les plus excitants du football mondial», qui «se bat pour l'équipe avant tout», a souligné Nasser Al-Khelaïfi, cité dans le communiqué, en allusion au nouveau projet du club moins centré sur les stars.

«C’est un rêve d’être ici. On m’a dit énormément de choses très positives à propos du PSG. Je ressens une immense fierté en rejoignant ce grand club et j’ai vraiment hâte de porter mes nouvelles couleurs», a déclaré de son côté Khvicha Kvaratskhelia.

Son transfert, dont le montant serait compris entre 70 et 80 millions d'euros selon plusieurs médias, avait connu de nombreux rebondissements ces derniers mois. Alors qu'il était déjà la priorité pour remplacer Mbappé à l'intersaison, les dirigeants parisiens - et en particulier le conseiller sportif Luis Campos - s'étaient heurtés à l’intransigeance de Naples, qui a cette fois a accepté de laisser partir son meilleur élément.

«Kvaradona», comme l'ont surnommé les tifosi napolitains, n'a pas souhaité prolonger son contrat qui se terminait en 2027 et a voulu donner une nouvelle dimension à sa carrière après avoir été l'un des acteurs principaux du sacre du club lors de la saison 2022-2023, son premier «Scudetto» depuis 33 ans.

Elu alors meilleur joueur de Série A, il était un des attaquants européens les plus recherchés à ce moment-là. Depuis, il a été moins en vue, même s'il a marqué 11 buts (8 passes décisives) la saison dernière.

«Il a demandé à être cédé. Je suis déçu (...) On parle d'un joueur important», déclarait le week-end dernier Antonio Conte, le coach de Naples, où «Kvara» évoluait depuis juillet 2022.

Capable de jouer ailier comme dans l'axe derrière l'attaquant, vif, percutant et élégant balle au pied, le jeune joueur donne régulièrement le tournis aux défenses adverses avec ses dribbles.

Absent contre City et Stuttgart

Avec l'arrivée de cet ailier gauche, le PSG a donc décidé de développer son attaque et de concurrencer Bradley Barcola, moins efficace depuis quelques semaines, et Désiré Doué. Ce dernier pourra jouer davantage dans l'axe, ce qui est son poste de prédilection.

Paris cherche dans le même temps à se délester de Randal Kolo Muani, qui n'entrait plus dans les plans de Luis Enrique et doit être prêté six mois à la Juventus Turin. Mais la transaction se heurte à des complications administratives, le PSG ayant déjà atteint le nombre maximal de joueurs en prêt cette saison.

L'entraîneur espagnol, qui a validé l'option Kvaratskhelia depuis plusieurs mois avec Luis Campos, a donc fait le pari d'un joueur de côté de plus, avec un profil assez créateur comme Dembélé ou Barcola, plutôt que celui d'un pur avant-centre, qui a pourtant manqué lors des matches de Ligue des champions cette saison.

De toute façon, en vertu des règles de l'UEFA, Kvaratskhelia ne pourra pas participer aux deux derniers matches de la phase de groupe de Ligue des champions, contre Manchester City le 22 janvier et Stuttgart le 29 janvier.

Auteur de 12 buts et 13 passes décisives lors de la saison du titre avec Naples et de 17 buts en 40 sélections avec la Géorgie, il aurait été d'une grande d'aide pour les Parisiens, en mal d'efficacité offensive dans la compétition européenne. Il a été toutefois moins fringuant en cette première partie de saison avec cinq réalisations et n'a plus marqué depuis le 29 octobre après avoir frappé les esprits avec la Géorgie lors de l'Euro cet été en Allemagne.

Il pourrait faire ses grands débuts avec le PSG au Parc des Princes le 25 janvier en Ligue 1 face à Reims.