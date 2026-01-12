  1. Clients Privés
Coupe de France Coup d'État dans la capitale : le PSG éliminé par le Paris FC !

ATS

12.1.2026 - 23:34

Le Paris SG a été éliminé dès les 16es de finale de la Coupe de France. Le double tenant du titre a été battu 1-0 par son voisin le Paris FC, lundi au Parc des Princes.

Keystone-SDA

12.01.2026, 23:34

13.01.2026, 00:02

Jonathan Ikoné, attaquant formé au PSG, a marqué (74e) sur une rare incursion de son équipe dans le camp des champions d'Europe en titre. Ces derniers ont multiplié les occasions sans jamais trouver la faille.

Coupe de France. Une énorme boulette après 45 secondes de jeu et un show signé Endrick

Coupe de FranceUne énorme boulette après 45 secondes de jeu et un show signé Endrick

Cette élimination surprise constitue le premier accroc majeur dans la saison du PSG, qui a bouclé une année 2025 historiquement faste avec six titres (L1, Coupe de France, Trophée des champions, Ligue des champions, Supercoupe d'Europe, Coupe intercontinentale) sur sept (finale perdue au Mondial des clubs).

Luis Enrique vocifère. «On cherche à nous déstabiliser avec des

Luis Enrique vocifère«On cherche à nous déstabiliser avec des "fake news"»

