Le Paris SG a été éliminé dès les 16es de finale de la Coupe de France. Le double tenant du titre a été battu 1-0 par son voisin le Paris FC, lundi au Parc des Princes.

🔥 LE PSG EST ÉLIMINÉ DE LA COUPE DE FRANCE PAR SON VOISIN LE PFC !



Grâce à un but de Jonathan Ikoné, le Paris FC accède aux 8èmes de finale de la Coupe de France. C’est la première fois depuis la saison 2013/14 que le PSG est éliminé à ce stade de la compétition ! pic.twitter.com/CFI6ymxLSz — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 12, 2026

Keystone-SDA ATS

Jonathan Ikoné, attaquant formé au PSG, a marqué (74e) sur une rare incursion de son équipe dans le camp des champions d'Europe en titre. Ces derniers ont multiplié les occasions sans jamais trouver la faille.

Cette élimination surprise constitue le premier accroc majeur dans la saison du PSG, qui a bouclé une année 2025 historiquement faste avec six titres (L1, Coupe de France, Trophée des champions, Ligue des champions, Supercoupe d'Europe, Coupe intercontinentale) sur sept (finale perdue au Mondial des clubs).