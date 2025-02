Le Paris Saint-Germain a poussé son avance en tête de la Ligue 1 à 13 points en gagnant en beauté son choc à Lyon (3-2). Nice a repris place sur le podium en dominant Montpellier (2-0), dimanche pour la 23e journée.

🚀 | Achraf Hakimi voit double ! Le @PSG_inside recrée l'écart avec un geste superbe de Gonçalo Ramos ! 🔥

🔗 Suivez le match en live sur DAZN : https://t.co/x8qb67GSQL#OLPSG pic.twitter.com/DNCbpgWIvu — DAZN France (@DAZN_FR) February 23, 2025

AFP Nicolas Larchevêque

Invaincu contre des clubs français cette saison, le PSG a encore battu l'OL grâce notamment à un doublé d'Achraf Hakimi (53e et 85e) et un nouveau but d'Ousmane Dembélé (59e). Lyon a réduit deux fois le score par Rayan Cherki (83e) et Corentin Tolisso (92e) et a fait le siège du but de Gianluigi Donnarumma dans les ultimes minutes mais n'a pas pu enrayer la machine de Luis Enrique.

Le PSG file vers un 13e titre de champion avec sa copieuse avance sur l'Olympique de Marseille, corrigé à Auxerre (3-0) la veille et empêtré dans ses plaintes contre l'arbitrage qui ont suscité une levée de bouclier, notamment contre les allusions du président Pablo Longoria à la «corruption».

L'OM doit même surveiller Nice (3e), revenu à trois points après sa victoire sur le dernier Montpellier, battu pour la quatrième fois de rang, avec des buts de Jonathan Clauss et Hicham Boudaoui.

Juste devant La Paillade, Le Havre est toujours avant-dernier, largement battu au stade Océane par Toulouse (4-1), avec notamment un superbe retourné de Zakaria Aboukhlal sur l'ouverture du score. L'exclusion de Junior Mwanga à l'heure de jeu, alors que le HAC n'avait encore qu'un but de retard, a plombé les Normands.

Meschack Elia buteur avec Nantes

Dans la lutte pour la relégation, Nantes a su rebondir pour battre Lens (3-1) après la correction subie à Monaco (7-1). Louis Leroux, Moses Simon sur penalty et la recrue congolaise Meschack Elia ont marqué pour Nantes. Les Canaris se donnent cinq points de marge sur la position de barragiste, occupée par Saint-Étienne (16e), tenu en échec samedi par Angers (3-3).

Lens, réduit à dix après l'exclusion de Mbala Nzola pour avoir jeté le ballon en direction de l'arbitre, s'incline pour la troisième fois de rang et prend du retard sur les places européennes, à trois longueurs de Lyon qui reste sixième, à sept points du podium. Enfin dans le grand écart est-ouest entre candidats aux places européennes, Strasbourg et Brest n'ont pu se départager en Alsace (0-0).