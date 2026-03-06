  1. Clients Privés
Ligue 1 Au Parc des Princes, le club de la Principauté dicte sa loi ! 

ATS

6.3.2026 - 23:08

L'AS Monaco tient sa revanche. Sorti par le PSG en barrage de la Ligue des champions, le club de la Principauté est allé s'imposer 3-1 au Parc des Princes vendredi lors de la 25e journée de Ligue 1.

Le but de Bradley Barcola n'aura pas suffi.  
Le but de Bradley Barcola n'aura pas suffi.  
Keystone

Keystone-SDA

06.03.2026, 23:08

Les Monégasques, qui alignaient Philipp Köhn au but et le Genevois Denis Zakaria en défense centrale, ont pu compter sur Folarin Balogun pour faire la différence. L'attaquant américain a signé la passe décisive sur l'ouverture du score, signée Maghnes Akliouche à la 27e, avant de marquer le 3-1 de la sécurité à la 73e.

Ligue des champions. Des chocs Real Madrid - Manchester City et PSG - Chelsea en huitièmes

Ligue des championsDes chocs Real Madrid - Manchester City et PSG - Chelsea en huitièmes

Ce but a douché les espoirs du PSG, qui était revenu à 2-1 à la 71e grâce à un but de Bradley Barcola. Les Parisiens n'ont donc pas préparé de manière idéale leur 8e de finale aller de Ligue des champions prévu mercredi face à Chelsea. En Ligue 1, leur dauphin Lens pourrait revenir à 1 point au classement en cas de succès face à Metz dimanche.

Semaines inquiétantes. Le PSG peut-il regagner son lustre de champion d'Europe ?

Semaines inquiétantesLe PSG peut-il regagner son lustre de champion d'Europe ?

