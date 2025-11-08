  1. Clients Privés
Ligue 1 Le PSG privé de ses latéraux pendant plusieurs semaines

Melchior Cordonier

8.11.2025

Le Paris SG va essayer de s'habituer à jouer sans ses deux défenseurs latéraux Achraf Hakimi et Nuno Mendes, à l'influence offensive sans pareille mais blessés pour plusieurs semaines, dimanche à Lyon (20h45) pour la 12e journée de Ligue 1.

Paris doit composer sans ses deux flèches sur les côtés.
Paris doit composer sans ses deux flèches sur les côtés.
IMAGO/Visionhaus

Agence France-Presse

08.11.2025, 16:01

Deux êtres vous manquent et tout est dépeuplé... Outre une nouvelle blessure pour Ousmane Dembélé (mollet), le choc de mardi contre le Bayern Munich (défaite 2-1) a accouché de blessures pour Achraf Hakimi (entorse sévère à une cheville) et Nuno Mendes (entorse d'un genou).

Le leader de Ligue 1 a appris à jouer sans son Ballon d'Or depuis le début de saison mais a toujours pu compter sur ses deux avions de chasse des côtés, parmi les meilleurs latéraux au monde actuellement.

Le Marocain et le Portugais avaient, outre leurs performances souvent majuscules, une santé de fer qui les faisait enchaîner les matches sans broncher.

L'entraîneur Luis Enrique se contentait de mettre l'un ou l'autre sur le banc pour les ménager, mais à tour de rôle. Le match contre Lyon (6e avant les matches du samedi) va à cet égard être un véritable test.

Hakimi a inscrit deux buts et délivré trois passes décisives en 14 matches, Mendes quatre buts et trois passes. Au-delà des statistiques, leur impact sur la physionomie d'un match est inestimable: montées supersoniques, dribbles tranchants, centres au cordeau, talent à la finition... mais aussi rocs en défense et aide à la construction du jeu, avec par exemple un Hakimi souvent en position de milieu voire de faux neuf selon les situations.

Tetris

Comment Luis Enrique va-t-il développer ses idées offensives sans ces joueurs experts pour étirer une défense ? L'entraîneur ne se faisait pas de bile, samedi: «Chaque difficulté est l'opportunité d'offrir des minutes aux joueurs» qui jouent moins, et «de montrer sa qualité en tant qu'équipe, contre l'OL qui joue très bien, avec un entraîneur de très haut niveau, dans un incroyable stade».

«On est très tranquilles», a-t-il insisté. Luis Enrique a néanmoins concédé que son «Tetris» pour lisser les minutes de jeu entre tous les joueurs et les mettre au repos va être caduc en ce qui concerne les latéraux: «Quand il y a des blessures, c'est encore pire parce que tu ne peux pas gérer ces minutes qui font partie de la planification».

Pour remplacer Achraf Hakimi, Warren Zaïre-Emery est l'habituel recours, d'autant plus probable dimanche que le milieu des titulaires habituels est reconstitué avec les retours de Joao Neves et Fabian Ruiz. Le «titi» est donc libre pour dépanner ailleurs.

Un autre jeune issu du centre de formation parisien, David Boly, 16 ans et latéral droit, qui s'est entraîné avec l'équipe première ces derniers jours, va être intégré dans le groupe dimanche, a révélé Luis Enrique.

Côté gauche, l'international français Lucas Hernandez devrait dépanner, lui qui est défenseur central de formation et qui est bien moins à l'aise que Nuno Mendes pour monter. Sa grinta et son expérience devraient néanmoins faire du bien. A moins que Luis Enrique ne sorte une expérimentation de son chapeau...

Le coach est resté droit dans ses bottes en assumant n'avoir pas recruté de réels remplaçants à ses deux latéraux, jugés indéboulonnables. Au mercato d'hiver, en janvier, «on sera ouverts aux opportunités, mais pas d'urgence, pas de précipitation».

L'Espagnol prend les absences de Nuno Mendes et Achraf Hakimi comme un énième obstacle à surmonter cette saison: «Il y avait beaucoup de choses compliquées en début de saison mais on les a surmontées».

PSG – Bayern 1-2

PSG – Bayern 1-2

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

04.11.2025

