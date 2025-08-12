Le Paris SG a engagé le défenseur ukrainien Illia Zabarnyi (22 ans), qui évoluait à Bournemouth. Selon les médias, la somme de transfert est de 63 millions d'euros plus les bonus.

Le Paris SG a engagé le défenseur ukrainien Illia Zabarnyi. IMAGO/ANP

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

«Le Paris Saint-Germain est ravi d'accueillir Illia Zabarnyi. Le défenseur central, qui portera le numéro 6, devient ainsi le premier joueur ukrainien de l'histoire du club», a indiqué le club dans un communiqué publié sur son site.

Attendu comme une recrue de poids, Zabarnyi, 49 fois international, va rebattre les cartes au sein de la défense centrale du PSG où Luis Enrique va disposer d'une alternative crédible au capitaine Marquinhos. Zabarnyi avait fait ses débuts avec l'équipe d'Ukraine à 18 ans, devenant ainsi le deuxième plus jeune joueur de l'histoire de la sélection.