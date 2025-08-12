  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mercato Le PSG casse sa tirelire pour un défenseur ukrainien

ATS

12.8.2025 - 11:54

Le Paris SG a engagé le défenseur ukrainien Illia Zabarnyi (22 ans), qui évoluait à Bournemouth. Selon les médias, la somme de transfert est de 63 millions d'euros plus les bonus.

Le Paris SG a engagé le défenseur ukrainien Illia Zabarnyi.
Le Paris SG a engagé le défenseur ukrainien Illia Zabarnyi.
IMAGO/ANP
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

12.08.2025, 11:54

«Le Paris Saint-Germain est ravi d'accueillir Illia Zabarnyi. Le défenseur central, qui portera le numéro 6, devient ainsi le premier joueur ukrainien de l'histoire du club», a indiqué le club dans un communiqué publié sur son site.

Attendu comme une recrue de poids, Zabarnyi, 49 fois international, va rebattre les cartes au sein de la défense centrale du PSG où Luis Enrique va disposer d'une alternative crédible au capitaine Marquinhos. Zabarnyi avait fait ses débuts avec l'équipe d'Ukraine à 18 ans, devenant ainsi le deuxième plus jeune joueur de l'histoire de la sélection.

Les plus lus

L’Europe suffoque: l’alerte de forte chaleur prolongée en Suisse
Un expert tire la sonnette d'alarme: «Des gens vont mourir»
Inexpérimenté, ce nabab de l'immobilier doit résoudre les crises de Trump
Gianluigi Donnarumma, héros du sacre européen, écarté par le PSG
Après l'UE, Berne vise le pétrole russe avec de nouvelles sanctions