Ligue 1 Le PSG repart du bon pied, mais sans assurance

Nicolas Larchevêque

17.8.2025

Le PSG n'a pas brillé au moment de se lancer dans la défense de son titre de champion de France. Mais il a réussi l'essentiel en ramenant un succès de Nantes (1-0), dimanche lors de la 1re journée de Ligue 1.

Vitinha (au centre) a inscrit l’unique but de la rencontre.
Vitinha (au centre) a inscrit l’unique but de la rencontre.
KEYSTONE

Agence France-Presse

17.08.2025, 22:49

17.08.2025, 23:01

Quatre jours après avoir raflé la Supercoupe d'Europe, leur 5e trophée de l'année, les vainqueurs de la Ligue des Champions ont manqué d'inspiration pour bousculer les Canaris et n'ont dû leur salut qu'à un but chanceux inscrit en seconde période par Vitinha sur une frappe déviée de l'extérieur de la surface qui a pris à contre-pied Anthony Lopes (67e).

«Joueurs induits en erreur». Un «but abracadabrantesque» sème la discorde en Ligue 1

«Joueurs induits en erreur»Un «but abracadabrantesque» sème la discorde en Ligue 1

Malgré les imperfections constatées dans le jeu de son équipe, Luis Enrique se contentera volontiers de ce résultat, lui qui n'a récupéré ses troupes que le 6 août, trois semaines seulement après la fin d'un exercice certes historique pour le club de la capitale, mais interminable.

Luis Enrique avait ainsi décidé de laisser sur le banc au coup d'envoi une bonne partie de ses cadres (Marquinhos, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Willian Pacho, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Désiré Doué). Mais les remplaçants appelés à assurer la relève n'ont pas vraiment été à la fête à la Beaujoire.

Ligue 1. Monaco démarre par une victoire, Embolo sur le départ ?

Ligue 1Monaco démarre par une victoire, Embolo sur le départ ?

