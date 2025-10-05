Le PSG se fait piéger à Lille par... le frère de Kylian Mbappé

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ligue 1 Le PSG se fait piéger à Lille par... le frère de Kylian Mbappé

Nicolas Larchevêque

5.10.2025

Le Paris SG, largement remanié avec trois «titis» titulaires, a été freiné dimanche par Lille (1-1) en clôture de la 7e journée de Ligue 1.

Ethan Mbappé a joué un vilain tour à son ancien club, le PSG.
Ethan Mbappé a joué un vilain tour à son ancien club, le PSG.
IMAGO/PsnewZ

Agence France-Presse

05.10.2025, 23:00

Après un sublime coup-franc du Parisien Nuno Mendes (66e), le Lillois et ancien Parisien Ethan Mbappé a égalisé (85e) en trompant Lucas Chevalier d'une frappe du gauche. Une réussite que le joueur de 18 ans a pu célébrer sous les yeux de son frère, Kylian Mbappé, présent dans les tribunes.

Malgré ce match nul, le PSG garde la tête du championnat avec un point d’avance sur le trio Marseille, Strasbourg et Lyon.

Les plus lus

Le PSG se fait piéger à Lille par... le frère de Kylian Mbappé
Jannik Sinner, incapable de tenir debout, jette l’éponge
Arrestations après un cambriolage dans une armurerie
Payot fait recours auprès du Conseil d'Etat VS