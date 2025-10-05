Le PSG se fait piéger à Lille par... le frère de Kylian Mbappé

Le Paris SG, largement remanié avec trois «titis» titulaires, a été freiné dimanche par Lille (1-1) en clôture de la 7e journée de Ligue 1.

Ethan Mbappé a joué un vilain tour à son ancien club, le PSG. IMAGO/PsnewZ

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Après un sublime coup-franc du Parisien Nuno Mendes (66e), le Lillois et ancien Parisien Ethan Mbappé a égalisé (85e) en trompant Lucas Chevalier d'une frappe du gauche. Une réussite que le joueur de 18 ans a pu célébrer sous les yeux de son frère, Kylian Mbappé, présent dans les tribunes.

Malgré ce match nul, le PSG garde la tête du championnat avec un point d’avance sur le trio Marseille, Strasbourg et Lyon.