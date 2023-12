Le Paris Saint-Germain s'est préparé pour son déplacement crucial à Dortmund en battant difficilement Nantes (2-1), samedi lors de la 15e journée de Ligue 1, qui a vu Monaco prendre provisoirement la deuxième place en gagnant à Rennes (2-1).

PSG – Nantes 2-1 Ligue 1, 15ème journée, Saison 23/24 09.12.2023

Tranquillement en tête en championnat, le PSG (36 points) n'a pas totalement convaincu avant d'aller mercredi en Allemagne, où il a besoin d'une victoire pour être sûr de se qualifier pour les 8es de finale de la C1.

Après l'ouverture du score de Bradley Barcola, l'Égyptien Mostafa Mohamed a égalisé d'une tête puissante, mais Randal Kolo Muani a profité du deuxième temps d'un coup de pied arrêté pour redonner l'avantage à Paris, et la victoire.

Le PSG compte six longueurs d'avance sur l'ASM (30 pts), en attendant le match de Nice (3e, 29 pts), dimanche contre Reims (13h00).

Luis Enrique a aussi enregistré de bonnes nouvelles, récupérant son capitaine Marquinhos et son jeune poumon Warren Zaïre-Emery, revenu plus tôt que prévu de blessure et entré en jeu.

Nantes, qui avait gagné pour le premier match du nouvel entraîneur Jocelyn Gourvennec sur le banc contre Nice (1-0), la journée précédente, reste neuvième.

Monaco de son côté a signé une deuxième victoire d'affilée, en jouant le dernier quart d'heure à dix après l'exclusion du premier buteur, Vanderson. Mais l'international Youssouf Fofana a doublé la mise, avant de causer un penalty transformé par Benjamin Bourigeaud qui n'a pas permis à Rennes d'éviter une deuxième défaite de rang.

L'effet du retour de Julien Stephan sur le banc semble déjà estompé, et les Bretons (12e) n'ont plus que trois longueurs d'avance sur le barragiste, Lorient, qui reçoit l'Olympique de Marseille pour le dernier match de la journée, dimanche à 20h45.