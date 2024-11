La mairie de Paris, propriétaire du Parc des Princes, «ne nous laisse pas le choix» de partir du stade, a affirmé le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi. Il veut «construire le plus vite possible» une nouvelle enceinte.

Le PSG veut partir du Parc des Princes (archive). KEYSTONE

AFP ATS

«J'aime beaucoup le Parc, tout le monde l'aime. Si j'écoute mon coeur, on ne part pas. Mais tout le monde en Europe a des stades de 80'000, 90'000 places... On en a besoin, sinon on est morts», a déclaré sur la radio RMC le dirigeant qatari à l'occasion de l'inauguration officielle du centre d'entraînement à Poissy (Yvelines).

«On est en France, mais aussi en Europe. La ville ne nous laisse pas le choix», a-t-il insisté, alors que le Parc a une capacité de 48'000 places.

«Je ne fais pas de politique. Pour nous, on a besoin d'un stade prêt dans 3-4 ans, on n'a pas de temps à perdre, sinon on est derrière d'autres clubs en Europe. On a besoin de construire le plus vite», a appuyé le président du PSG, évoquant «quelques options».

En février dernier, «NAK» avait déjà annoncé que le départ du Parc des Princes, que la mairie se refuse à vendre, était désormais inéluctable pour son club.

