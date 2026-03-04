Le soutien du PSG envers Achraf Hakimi, renvoyé en procès pour viol, est une stratégie «logique» de la part d'un employeur obligé de respecter la présomption d'innocence, selon des experts en marketing sportif. Il illustre aussi les «mécanismes de protection» existants dans un milieu encore peu secoué par le mouvement #MeToo.

Accusé de viol, Achraf Hakimi a reçu le soutien de son club, le PSG, et de ses supporters. IMAGO/PsnewZ

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Dès le début de l'affaire et la mise en examen en mars 2023 du défenseur marocain pour viol sur une femme alors âgée de 24 ans, le club s'était dit, dans un communiqué, «au soutien du joueur qui a fermement démenti les accusations et fait confiance à la justice».

Mardi dernier, au moment de l'annonce de la décision du renvoi en procès d'Achraf Hakimi (27 ans), le PSG n'a pas fait de commentaire officiel mais il entend en privé protéger son vice-capitaine, invoquant la présomption d'innocence. «C'est entre les mains de la justice», a succinctement déclaré Luis Enrique.

Une stratégie «logique» jusqu'au jugement, selon deux spécialistes du marketing sportif. «C'est une question de confiance de l'employeur envers son employé et c'est compliqué pour un club de sanctionner un joueur de manière préventive», explique à l'AFP Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du sport business.

Mais «le PSG aurait pu réaffirmer des principes plus clairement et rappeler que si un joueur est condamné pour des faits de violence, il n'a plus rien à faire au sein de l'institution», sachant que le club assure que «l'institution est au-dessus des joueurs», estime Bruno Bianzina, directeur de l'agence Sport Market. Et le PSG pouvait aussi «rappeler qu'en cas de condamnation, le club prendra des mesures rapidement», a-t-il ajouté.

Le lendemain de cette annonce, Luis Enrique a aligné le latéral droit en Ligue des champions contre Monaco et lui a confié le capitanat samedi en Ligue 1 contre Le Havre, en raison de l'absence de l'habituel détenteur du brassard, Marquinhos. Hakimi a aussi reçu le soutien du Collectif Ultra Paris, le principal groupe de supporters, avec la banderole «Achraf, total soutien» et des chants en son honneur. «Merci pour le soutien», avait réagi sur Instagram le défenseur.

Selon une source proche du dossier, le soutien des Ultras est un «acte assez normal car c'est une star du PSG mais cela s'entrechoque dans le débat de société, c'est la même situation que pour les chants insultants et haineux, qui sont du chambrage selon les ultras». Et, le club se retrouve tiraillé entre ces deux mondes, a ajouté la source.

«Insulte aux victimes»

«Cette banderole est une insulte aux victimes de viol. La victime est niée, l'accusé est ovationné. La lutte contre les violences sexuelles n'a pas encore fait son chemin dans le monde du football masculin», a commenté auprès de l'AFP l'avocate de la victime, Me Rachel-Flore Pardo.

Pour Alice Coffin, militante féministe, ces marques de solidarité «peuvent être des éléments déclencheurs de mobilisation car cela montre une impunité. C'est aussi le symbole d'une défense de la corporation et de mécanismes de protection», faisant la comparaison avec le César reçu en 2020 par Roman Polanski, accusé de viols et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes.

Concernant les sponsors, tous les interrogés sont d'accord pour dire que rien ne changera, au regard de la puissance d'image d'Hakimi: pour le club, il est logique «de le mettre en avant sur des campagnes publicitaires déjà prévues», détaille Vincent Chaudel, et «il y aura peut-être des évolutions à imaginer pour éviter un bad buzz» et «selon la cible et les objectifs de communication».

Dimanche, Achraf Hakimi a d'ailleurs participé à un shooting au Campus PSG dans le cadre d'une campagne de publicité, selon une autre source proche du dossier.

Pour Bruno Bianzina, les sponsors sont au PSG «pour l'attraction et la puissance médiatique de club (valorisation autour de 4,2 milliards d'euros, ndlr) plus que pour son respect d'engagements sociétaux», mais la question sera de savoir «si les sponsors de la section féminine qui, pour certains, sont différents, marqueront un mécontentement par rapport à la position du club».

Contactés par l'AFP, l'équipementier Under Armour - dont Achraf Hakimi est l'une des égéries - n'a pas répondu aux sollicitations, tout comme la Fédération de football marocaine (Hakimi est capitaine en sélection) et le PSG.