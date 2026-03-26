Comme il le souhaitait, le Paris SG a obtenu de la LFP le report du choc contre Lens, son dauphin en L1, pour se concentrer pleinement sur sa double confrontation de Ligue des champions face à Liverpool lors de la deuxième semaine d'avril.

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La LFP a validé le report du match, même si les Lensois n’étaient pas d’accord.



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Agence France-Presse Clara Francey

La Ligue de football professionnel (LFP) a accepté la demande du PSG de reporter au 13 mai son match de championnat contre les Lensois, initialement prévu le 11 avril, a annoncé jeudi l'instance dans un communiqué.

Ceci afin d'éviter à Paris, champion d'Europe en titre, de disputer une rencontre intercalée entre celles, cruciales; contre les Reds, les 8 et 14 avril en quart de finale de Ligue des champions.

Cette décision du Conseil d'administration de la LFP, «votée unanimement» selon une source proche du dossier, va à l'encontre du souhait exprimé par le club lensois de ne pas reprogrammer cette rencontre au sommet.

Dans un communiqué publié lundi, la direction de Lens expliquait sa position en invoquant son attachement «à l'équité, à la clarté des règles et au respect de tous les acteurs».

Communiqué du Racing Club de Lens



Le 6 mars dernier, la programmation de la rencontre opposant le Racing Club de Lens au Paris Saint-Germain a été arrêtée, officialisant un cadre auquel chacun était alors convié à se conformer.



Dans un esprit de responsabilité et de mesure, le… pic.twitter.com/qsjBpmJaNN — Racing Club de Lens (@RCLens) March 23, 2026

En contrepartie du report, la LFP propose «au RC Lens d'aménager son calendrier pour avancer la rencontre RC Lens-FC Nantes (33e journée) au vendredi 8 mai, au cas où le Paris Saint-Germain serait qualifié en demi-finales de la Ligue des champions». Une modification du calendrier de 24 heures, qui étalerait trois rencontres sur huit jours.

Dans l'immédiat, le RC Lens n'a pas réagi. Il peut encore faire appel de la décision de la LFP devant la conférence des conciliateurs du CNOSF, le Comité national olympique et sportif français.

«Le Paris Saint-Germain prend acte de la décision de la Ligue, à laquelle le club n'a pas pris part au vote», en tant que partie prenante, a indiqué le club à l'AFP.

Le match Brest-Strasbourg, programmé le 12 avril entre les deux quarts de finale de Ligue Conférence des Alsaciens face à Mayence, a lui aussi été décalé au 13 mai.

Ruissellement espéré

«Ces décisions s'inscrivent dans la ligne stratégique forte du Conseil d'administration de permettre à la France de conserver sa cinquième place à l'indice UEFA, qui permet d'obtenir quatre places en UEFA Champions League», précise la LFP dans son communiqué publié jeudi.

Son président, Vincent Labrune, assume cette politique du ruissellement, consistant à faciliter le parcours des clubs engagés dans les différentes Coupes d'Europe pour sécuriser voire améliorer l'indice UEFA de la France et en faire bénéficier sportivement et économiquement les autres clubs non-européens.

Parfois, comme précédemment cette saison entre le PSG et Nantes, les clubs s'entendent sur un report et n'ont pas à s'en remettre à une décision de la Ligue.

Mais compte tenu de l'enjeu sportif de la rencontre Lens-Paris, qui pourrait être décisive dans la course au titre, qui échappe aux Lensois depuis 1998, la demande parisienne n'a pas été acceptée par les Sangs et Or.

Il faut dire que la rivalité sportive se double d'une rivalité au sein des instances, entre les présidents Nasser Al-Khelaifi et Joseph Oughourlian. Sur son compte LinkedIn, le président lensois se faisait mardi «peu d'illusions» quant à la décision du Conseil d'administration de la LFP.

Cette possibilité de demander des reports est assez unique parmi les grands championnats européens. En Angleterre par exemple, Liverpool jouera contre Fulham en championnat le samedi 11 avril, au milieu de sa double confrontation européenne contre le PSG.