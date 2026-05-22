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Coupe de France Après plus d'un siècle d'attente, les Sang et Or couronnés !

ATS

22.5.2026 - 23:23

Le Racing Club de Lens a remporté vendredi la première Coupe de France de son histoire. Les Sang et Or ont battu l'OGC Nice 3-1 en finale au Stade de France.

Keystone-SDA

22.05.2026, 23:23

22.05.2026, 23:41

Dauphins du PSG en Ligue 1, les Lensois ont dominé cette finale. L'homme du match fut l'ancien international français Florian Thauvin (33 ans), qui a inscrit le 1-0 (25e) avant de signer la passe décisive sur le 2-0 d'Odsonne Edouard (42e).

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Barragiste après sa 16e place en 1re division, l'OGC Nice – où l'ancien Yverdonnois et Bâlois Kevin Carlos est entré en jeu à la 79e – a réduit la marque dans les arrêts de jeu de la première mi-temps sur une réussite de Djibril Coulibaly. Mais Lens a enfoncé le clou grâce à Abdallah Sima (78e, 3-1).

Les Sang et Or, qui affichaient déjà un titre de champion de France (1998) et une Coupe de la Ligue (1999) à leur palmarès, concluent donc en beauté une saison exceptionnelle. Leur 2e place en Ligue 1 leur a permis de se qualifier directement pour la prochaine Ligue des champions.

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