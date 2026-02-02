  1. Clients Privés
Ligue 1 Lens s’offre Saint-Maximin pour la fin de saison

Melchior Cordonier

2.2.2026

L'attaquant Allan Saint-Maximin s'est engagé pour six mois avec Lens, a annoncé lundi le club deuxième de Ligue 1, au dernier jour du mercato hivernal.

Agence France-Presse

02.02.2026, 22:10

Le joueur de 28 ans, formé à Saint-Etienne, retrouve la France après plus de six années à l'étranger, dont quatre à Newcastle, en Angleterre.

Il a disputé la première moitié de saison pour Club América, au Mexique, qu'il a quitté samedi après avoir dénoncé des discriminations raciales subies par ses enfants.

Il compte 12 buts et 17 passes décisives en 111 matches de Ligue 1. Durant sa saison la plus productive en L1, il a marqué six fois, avec Nice en 2018/19.

«La Ligue 1 connaît le footballeur, réputé depuis très jeune pour ses facultés de vitesse, de dribble et d'explosivité (...) Au-delà du joueur, je veux valoriser l'homme. Allan nous avait donné sa parole et il a fait beaucoup d'efforts pour nous rejoindre, notamment pour se rapprocher de sa famille», a déclaré le directeur sportif du Racing, Jean-Louis Leca, qui a déjà côtoyé Saint-Maximin à Bastia.

Surprise de la saison, Lens ne compte que deux points de retard sur le leader, le PSG, après 20 journées.

