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Ligue 1 Lens sombre dans le derby du Nord, le PSG se frotte les mains

Nicolas Larchevêque

4.4.2026

Corrigé 3-0 samedi lors du derby à Lille, le dauphin Lens voit le PSG s'échapper en tête, alors que le Losc monte provisoirement sur le podium, lors de la 28e journée de Ligue 1.

Lille a remporté avec la manière le derby du Nord samedi en Ligue 1.
Lille a remporté avec la manière le derby du Nord samedi en Ligue 1.
KEYSTONE

Agence France-Presse

04.04.2026, 23:17

Les Sang et Or (59 points) ont désormais quatre longueurs de retard sur les Parisiens, qui comptent un match de moins.

Battus sur le même de score à l'aller, les Lillois ont pris leur revanche sur leur voisin grâce à Hakon Haraldsson (44e), Félix Correia (49e) et Matias Fernandez-Pardo (sur penalty, 58e). Les Dogues passent troisièmes avant le déplacement de Marseille (4e, à un point) à Monaco dimanche soir.

Ligue 1. Le PSG surclasse la ville rose avant de se frotter aux Reds

Ligue 1Le PSG surclasse la ville rose avant de se frotter aux Reds

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