Corrigé 3-0 samedi lors du derby à Lille, le dauphin Lens voit le PSG s'échapper en tête, alors que le Losc monte provisoirement sur le podium, lors de la 28e journée de Ligue 1.
Les Sang et Or (59 points) ont désormais quatre longueurs de retard sur les Parisiens, qui comptent un match de moins.
Battus sur le même de score à l'aller, les Lillois ont pris leur revanche sur leur voisin grâce à Hakon Haraldsson (44e), Félix Correia (49e) et Matias Fernandez-Pardo (sur penalty, 58e). Les Dogues passent troisièmes avant le déplacement de Marseille (4e, à un point) à Monaco dimanche soir.