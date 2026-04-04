Corrigé 3-0 samedi lors du derby à Lille, le dauphin Lens voit le PSG s'échapper en tête, alors que le Losc monte provisoirement sur le podium, lors de la 28e journée de Ligue 1.

Lille a remporté avec la manière le derby du Nord samedi en Ligue 1. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Les Sang et Or (59 points) ont désormais quatre longueurs de retard sur les Parisiens, qui comptent un match de moins.

Battus sur le même de score à l'aller, les Lillois ont pris leur revanche sur leur voisin grâce à Hakon Haraldsson (44e), Félix Correia (49e) et Matias Fernandez-Pardo (sur penalty, 58e). Les Dogues passent troisièmes avant le déplacement de Marseille (4e, à un point) à Monaco dimanche soir.