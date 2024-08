Après avoir perdu en l’espace de douze mois ses trois stars Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain peut-il rentrer dans le rang? Cette interrogation nourrit bien tous les débats avant la reprise de la Ligue 1 ce vendredi.

Denis Zakaria est le nouveau capitaine des Monégasques. KEYSTONE

ATS

Le départ au Real Madrid de Kylian Mbappé, sextuple meilleur buteur du championnat, ouvre le jeu. A Monaco et à Marseille, on veut croire que le titre est à nouveau possible. Les Monégasques ne l’ont plus gagné depuis 2017 grâce notamment à la classe inouïe d’un junior nommé Kylian Mbappé, les Phocéens depuis 2010 avec Didier Deschamps à leur tête. Mais avec plus de 150 millions d’euros dépensés cet été sur le front des transferts, le PSG possède une force de frappe unique qui lui confère toujours une longueur d’avance.

Denis Zakaria taille patron

Cette saison 2024/2025 sera-t-elle celle de tous les bonheurs pour Denis Zakaria et Breel Embolo? Promu capitaine, le Genevois doit, en effet, s’imposer comme le leader de cet AS Monaco qui retrouve cette saison la Ligue des champions. Blessé pendant l’Euro jusqu’au quart de finale contre l’Angleterre – il a disputé les 23 dernières minutes de ce funeste quart de finale -, il sera sur le terrain le premier relais d’Adi Hütter.

A lui de canaliser une équipe trop souvent inconstante, mais qui pourra s’appuyer à nouveau sur un Embolo en pleine possession de ses moyens après une saison 2023/2024 quasiment «blanche». La non-reconduction du contrat de Wissam Ben Yedder lui permet en quelque sorte de prendre les clés de l’attaque.

Un troisième Suisse est appelé à tenir un rôle important. Philipp Köhn retrouve, en effet, sa place dans la cage en raison de la blessure à la cheville du Polonais Radoslaw Majecki. Titulaire l’an dernier avant de tout perdre en février sur un coup franc de... Vincent Sierro, celui qui fut le quatrième gardien de l’équipe de Suisse au Qatar lors de la Coupe du monde 2022 a deux moins devant lui pour immiscer le doute dans l’esprit de son entraîneur.

Ulisses Garcia prié d'aller voir ailleurs

A Marseille, l’avenir d’Ulisses Garcia est bien plus sombre. Le Genevois ne figure pas dans les plans du nouvel entraîneur Roberto De Zerbi et a été prié de trouver un nouveau club moins de six mois après son arrivée. A Marseille où le mouvement est perpétuel, on a fait une sorte de banco avec De Zerbi qui a signé un contrat en or de trois ans.

L’ancien mentor de Brighton a, surtout, validé l’arrivée de Mason Grenwood qui s’est relancé la saison dernière à Getafe après avoir été contraint de quitter Manchester United en raison des accusations de violences conjugales portées à son encontre. A mi-terrain, le Danois Pierre-Emile Höjbjerg, venu de Tottenham, aura, comme Zakaria à Monaco, la lourde tâche de veiller au bon équilibre de l’équipe.

Vincent Sierro est l’autre capitaine suisse de la Ligue 1. Avec Toulouse, le Valaisan poursuit des objectifs plus modestes. Une place dans la première partie du tableau suffira au bonheur de l’équipe de la ville rose.

A Nice, Jordan Lotomba devra, lui, se battre pour regagner une place de titulaire qu’il a perdue avec la venue de Jonathan Claus, «chassé» de Marseille sans la moindre élégance. Enfin à Montpellier dans un club qui est contraint de miser sur la stabilité, Becir Omeragic veut confirmer une première saison réussite. A 22 ans, le défenseur genevois est sans aucun doute un joueur sur lequel va compter Murat Yakin.

ld, ats