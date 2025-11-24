Auteur d'un doublé dimanche soir pour mener Lille vers la victoire contre le Paris FC (4-2) après deux mois de disette, Olivier Giroud a admis que «les cages se faisaient un peu plus petites ces derniers temps».

Olivier Giroud brace alert 🚨 pic.twitter.com/T3dWwHkgPH — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) November 23, 2025

Agence France-Presse Clara Francey

D'une frappe limpide dans la surface (40e) puis d'un pénalty plein de maîtrise (77e), le meilleur buteur de l'histoire des Bleus (57 buts en 137 sélections) a lancé les Dogues vers un succès salvateur après plusieurs semaines compliquées.

«Les trêves internationales me font beaucoup de bien pour me régénérer et aussi bien travailler spécifiquement», a expliqué le buteur de 39 ans au terme du match de clôture de la 13e journée de Ligue 1.

Titularisé pour la première fois avec Hamza Igamane en soutien plutôt qu'avec Hakon Haraldsson, Giroud a profité aussi de la présence de son coéquipier: «Il a tendance à être plus présent dans la surface, à amener plus de poids, peut-être moins d'activité au milieu du terrain que Hakon mais il a cette faculté à vite se mettre en situation de tir.»

Amené à occuper, seul, la pointe de l'attaque quand Igamane disputera la Coupe d'Afrique des nations (21 décembre-18 janvier) avec le Maroc, le grand attaquant (1,93 mètre) n'a pas semblé préoccupé, affirmant se sentir «très bien maintenant».

Après des débuts tonitruants pour son retour en France, ponctués de trois buts, Giroud, «moins efficace» de son propre aveu, n'avait pas marqué depuis la victoire face aux Norvégiens de Brann Bergen le 25 septembre en Europa League. En championnat, son dernier but remontait à la victoire contre Monaco le 24 août.

«Je me suis créé moins d'occasions, j'essaye de faire le maximum mais c'est vrai que quand tu joues contre des équipes qui restent derrière, c'est très difficile de trouver des solutions.»

Son entraîneur Bruno Genesio a loué sa «force de caractère» qui lui a permis de rebondir, comme tout au long de sa carrière, et d'écarter à coup de buts les doutes qui venaient poindre.

«Depuis quelques temps, c'est un sujet récurrent: quand est-ce qu'il va marquer?», a-t-il rappelé. «Il a continué à travailler, il a gardé la confiance, même si c'était dur pour lui parce que comme pour tout avant-centre, c'est une dépendance de marquer des buts. Je suis content pour lui, pour l'équipe.»