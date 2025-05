Le Stade Vélodrome et le public marseillais ont offert samedi une magnifique ovation à Steve Mandanda, légende du club, entré en jeu avec Rennes pour les dernières secondes du match gagné par l'OM face à son équipe (4-2).

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Alors que le score était acquis, l'entraîneur rennais Habib Beye a fait entrer Mandanda, qui a joué 14 saisons et plus de 600 matchs à l'OM avant son départ en 2022. L'ancien capitaine marseillais n'est resté que quelques secondes sur la pelouse et n'a touché qu'un seul ballon, mais le public l'a applaudi debout, l'a très longuement ovationné et a chanté «Il Fenomeno».

A la fin du match, Mandanda (40 ans) a fait le tour du terrain et a salué les quatre tribunes du Vélodrome. Leonardo Balerdi, capitaine de l'OM, lui a couru après pour lui passer son brassard et l'enlacer.

«Il ne voulait pas de jubilé»

«Ca n'était pas préparé. Je lui avais demandé dans la semaine s'il souhaitait jouer. Il m'a dit que comme il n'envisageait pas d'arrêter, il ne voulait pas de jubilé», a expliqué Habib Beye en conférence de presse.

«Pendant le match, je l'ai regardé deux ou trois fois. A un moment, il a vu le stade, il s'est remémoré ses souvenirs et ses coéquipiers l'ont un peu poussé aussi. Donc on lui a offert ce moment», a ajouté l'entraîneur rennais.

«Il a eu une carrière immense et c'est un homme exceptionnel. Vivre ça à ses côtés et avoir été son entraîneur, ça a été un vrai privilège», a conclu Beye.