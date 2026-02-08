  1. Clients Privés
Ligue 1 Festival au Parc des Princes : le PSG inflige une manita à l’OM

ATS

8.2.2026 - 22:39

Le Paris Saint-Germain a repris la tête de la Ligue 1 au terme de la 21e journée. Le tenant du titre a écrasé l'Olympique de Marseille 5-0 dans le clasico totalement déséquilibré.

Keystone-SDA

08.02.2026, 22:39

08.02.2026, 22:56

Le Ballon d'or Ousmane Dembélé a été l'homme décisif. Il s'est fait l'auteur d'un doublé en première mi-temps (12e/37e) contre des Marseillais qui ont été nettement dominés. Un autogoal de Medina (64e) et des réussites de Kvaratskhelia (66e) et Lee (74e) ont encore creusé l'écart en faveur des hommes de Luis Enrique.

Ligue des champions. Paris Saint-Germain : battre Newcastle pour s'éviter bien des problèmes

Ligue des championsParis Saint-Germain : battre Newcastle pour s'éviter bien des problèmes

Au classement, le PSG compte deux points d'avance sur Lens et neuf sur Lyon. Marseille suit avec douze longueurs de retard.

