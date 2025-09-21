Le match entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, prévu dimanche soir lors de la 5e journée de Ligue 1, a été reporté.
La décision a été prise en raison des fortes intempéries attendues à Marseille, a annoncé le préfet des Bouches-du-Rhône.
«Le match est reporté, car il peut y avoir des précipitations fortes avec des risques importants de ruissellement urbain» dans et aux abords d'un Vélodrome de 65'000 places qui s'annonçait bondé, a expliqué Georges-François Leclerc. Les Bouches-du-Rhône sont en vigilance orange pluie-inondation et orages.
Le match se jouera lundi dès 20h00, la météo étant meilleure pour ce jour-là.