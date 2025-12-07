L'OL écoeuré par Yvon Mvogo pour le grand retour de Fonseca

En infériorité numérique dès la fin du premier acte, Lyon a chuté à Lorient (1-0) et voit le quatuor de tête s'éloigner dimanche en clôture de la 15e journée de Ligue 1.

La muraille suisse Yvon Mvogo est votre Homme du match Essilor de la rencontre 🏆🇨🇭#FCLOL pic.twitter.com/TAszCN0WfV — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) December 7, 2025

Agence France-Presse Clara Francey

Avec 24 points, Lyon, 5e, mène un peloton qui semble se battre plus pour l'Europa League et Conference League, pour le moment, où figurent aussi Rennes, avec 24 points également, Monaco (23 pts) et Strasbourg (22 pts).

En revanche, un quatuor «Ligue des champions» a fait le trou, Lens planant à 34 points devant le Paris SG (33) tandis que Marseille (3e) et Lille (4e) suivent avec 29 unités au compteur.

Les Merlus font, eux, une bonne opération dans la course au maintien, puisqu'ils remontent au 13e rang avec 17 points, cinq de mieux qu'Auxerre, 16e et barragiste virtuel.

Après les succès des Bretons contre Rennes (4-0), Monaco (3-1) ou Nice (3-1), et le nul avec le PSG (1-1) au Moustoir, l'OL savait que jouer Lorient à domicile n'était pas un cadeau.

En net progrès défensivement depuis quelques matches, les hommes d'Olivier Pantaloni ont fait preuve de beaucoup de dynamisme et d'allant, galvanisés par les 30 ans des Merlus Ultras, leur principal groupe de supporters, fêtés avec des engins pyrotechniques qui ont entraîné plusieurs brèves interruptions du jeu.

Le retour sur le banc lyonnais de l'entraîneur Paulo Fonseca, après neuf mois de suspension, n'a en tout cas pas électrisé ses joueurs, assez apathiques lors de la première période.

Mvogo infranchissable

«En première (mi-temps), on a manqué de beaucoup d'agressivité, d'attitude, de détermination défensivement et offensivement (...) Et sans agressivité, impossible de gagner», a analysé le coach lyonnais.

Ses joueurs ont notamment beaucoup souffert sur le flanc gauche où Arsène Kouassi a fait vivre un enfer à Ainsley Maitland-Niles au point de provoquer son expulsion pour deux cartons jaunes en l'espace de cinq minutes (37e, 42e).

A dix contre onze, Lyon a été meilleur, mais le mal était déjà fait car Pablo Pagis avait marqué entre les deux avertissements, profitant d'une passe déviée par Mathys de Carvalho, pour tromper de près Dominik Greif (1-0, 39e).

Pagis a d'ailleurs été particulièrement en vue avec un centre presque parfait pour Sambou Soumano, un poil trop court (16e), ou un coup-franc lointain superbe qui avait trouvé le poteau (35e).

Le troisième «bourreau» des Lyonnais a été le gardien Yvon Mvogo qui a annihilé les quelques opportunités des Gones.

Une claquette efficace sur une tête de Martin Satriano (30e), une double parade devant Pavel Sulc et de Carvalho (36e), un arrêt de classe sur un retourné de Corentin Tolisso (79e) et un angle bien fermé devant Alfonso Moreira (84e): le gardien suisse était infranchissable.

"On sait qu'en Bretagne, de temps en temps il pleut donc..."



Le secret d'Yvon Mvogo pour s'adapter à la météo bretonne 😂 🌧️#FCLOL pic.twitter.com/eeaHg2uL6I — L1+ (@ligue1plus) December 7, 2025

En poussant pour égaliser au moins, Lyon s'est aussi exposé mais Lorient n'a pas su exploiter ces espaces, malgré une frappe de peu à côté de Jean-Victor Makengo (63e) ou un poteau extérieur trouvé par Kouassi (85e).

Avec un effectif un peu juste en nombre, Lyon, qui doit remettre ça dès jeudi en C3 contre les Néerlandais du Go Ahead Eagles, attend sans doute la trêve et le mercato d'hiver avec impatience.