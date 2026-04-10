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Ligue 1 L’Olympique de Marseille tient son nouveau président

ATS

10.4.2026 - 12:29

Stéphane Richard, ancien PDG du groupe de télécommunications Orange, est le nouveau président de l'Olympique de Marseille. Un profil de dirigeant d'entreprise plus classique pour ce club mythique qui connaît une saison chaotique.

Stéphane Richard, ancien PDG d’Orange, est le nouveau président de l'Olympique de Marseille.
Stéphane Richard, ancien PDG d’Orange, est le nouveau président de l'Olympique de Marseille.
IMAGO/IP3press
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Keystone-SDA, Agence France-Presse

10.04.2026, 12:29

«Toutes les cases qui m'importaient, Stéphane les cochait. Ca a été une décision assez facile pour moi», a annoncé Frank McCourt, l'homme d'affaires américain, qui avait racheté le club marseillais en 2016, lors d'une conférence de presse aux côtés de M. Richard.

Agé de 64 ans et président d'Orange de 2011 à 2022, également directeur de cabinet de Jean-Louis Borloo puis de Christine Lagarde au ministère de l'Economie, Stéphane Richard va remplacer l'Espagnol Pablo Longoria, écarté de la présidence du club au mois de février après cinq ans aux commandes.

Ligue 1. Déclassé et finalement remercié : Pablo Longoria quitte l'OM

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Il prendra ses fonctions le 2 juillet, a-t-il précisé devant la presse, après une période de transition à laquelle il sera associé.

Après Jacques-Henri Eyraud et Longoria, Stéphane Richard devient donc le troisième président de l'ère McCourt. Depuis le départ de Pablo Longoria, Alban Juster occupait le poste de président de l'OM à titre intérimaire.

«Pas un technicien du foot»

Après Longoria, homme de football et passionné de mercato, qui avait dû «apprendre» le métier de président, l'OM retrouve avec Stéphane Richard un profil de dirigeant d'entreprise plus classique au CV très étoffé. «Je ne suis pas un technicien du foot mais bien sûr que je compte m'investir dans tous les domaines de la vie du club, y compris sportif», a-t-il toutefois assuré.

«Toute la ville pense et respire pour l'OM. L'institution que représente ce club, j'en suis pleinement conscient» a souligné M. Richard, rappelant qu'il avait fait ses études secondaires à Marseille et restait attaché à la ville, où il possède une résidence.

Ligue 1. L’Olympique de Marseille tient son nouvel entraîneur

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Actuellement 4e du championnat de France, donc pas directement qualifié pour la Ligue des Champions, l'OM traverse une saison chaotique, marquée par le départ de Longoria et par celui, quelques jours plus tôt, de l'entraîneur italien Roberto De Zerbi.

Désormais entraînée par Habib Beye, l'équipe marseillaise reçoit Metz, lanterne rouge de Ligue 1, ce vendredi soir au Stade Vélodrome.

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