Ligue 1 L'OM craque à dix à Lyon, Monaco s'impose dans la douleur

ATS

31.8.2025 - 23:07

L'OM a fini par craquer et a été battu par Lyon (1-0), dimanche lors du choc de la 3e journée de Ligue 1. De son côté, l'AS Monaco a souffert à domicile pour s'imposer face à Strasbourg (3-2).

L'OM a été battu par Lyon (1-0).
L'OM a été battu par Lyon (1-0).
IMAGO/Icon Sport

Keystone-SDA

31.08.2025, 23:07

31.08.2025, 23:25

Les Marseillais ont vécu une soirée très compliquée et ne sont pas loin de la crise avec ce deuxième revers concédé en infériorité numérique. Le match a en effet basculé à la 29e minute avec l'expulsion du défenseur anglais CJ Egan-Riley pour une grosse faute sur Malick Fofana. Les hommes de Roberto De Zerbi ont dès lors subi les assauts continus de leurs adversaires avant de céder à la 88e sur un but contre son camp de Leonardo Balerdi. Le Genevois Ulisses Garcia, qui a commencé sur le banc, est entré en jeu à la mi-temps.

Monaco rebondit

Toujours sans Breel Embolo, dont l'avenir devra être réglé d'ici lundi soir, mais avec Denis Zakaria, Monaco a lui enregistré un deuxième succès en disposant de Strasbourg (3-2). Le Japonais Takumi Minamino, sur un service en or de la pépite Maghnes Akliouche, a inscrit le but de la victoire dans les arrêts de jeu.

