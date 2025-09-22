  1. Clients Privés
Ligue 1 L’OM enfin maître à domicile contre le PSG !

ATS

22.9.2025 - 22:32

L'OM a battu le PSG 1-0 lundi grâce à un but de Nayef Aguerd très tôt dans la partie. Ce dernier a profité d'une sortie ratée de Lucas Chevalier. Il s'agit pour l'OM de sa première victoire en championnat à domicile contre Paris depuis 14 ans.

Victoire historique de l’OM contre Paris à domicile après 14 ans.
Victoire historique de l’OM contre Paris à domicile après 14 ans.
EPA

Keystone-SDA

22.09.2025, 22:32

C'est la première défaite de la saison pour le PSG, qui avait remporté ses quatre premiers matches de L1, tandis que Marseille se replace après un début d'exercice en dents de scie: les joueurs de Roberto De Zerbi reviennent à trois points des équipes de tête.

a noter que ce match a été déplacé à ce lundi en raison des intempéries dimanche. Et la rencontre a eu lieu en même temps que la cérémonie récompensant le Ballon d'Or où le Parisien Ousmane Dembélé, blessé, fait partie des favoris.

