  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ligue 1 Déclassé et finalement remercié : Pablo Longoria quitte l'OM

Clara Francey

23.3.2026

Le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille Frank McCourt et Pablo Longoria, qui avait été remplacé à la présidence du club fin février, ont enfin «trouvé un accord sur les conditions de son départ», a annoncé l'OM lundi dans un communiqué.

Pablo Longoria et l'OM, c'est terminé.
Pablo Longoria et l'OM, c'est terminé.
IMAGO/ABACAPRESS

Agence France-Presse

23.03.2026, 11:14

«L'OM tient à saluer l’engagement, la passion et le travail accompli par Pablo Longoria au cours de ces six dernières années au service du club», ajoute le communiqué sans donner les contours de l'arrangement. L'Espagnol exprime lui «sa profonde gratitude» envers notamment les joueurs et les supporters.

Cette annonce intervient au lendemain d'une défaite à domicile face à Lille 2-1 qui a ravivé la colère des supporters de l'Olympique de Marseille, 3e au classement de la Ligue 1. A sept journées de la fin du championnat, rien n'est joué pour savoir qui de Marseille, Lyon, Lille, Monaco ou Rennes ira en Ligue des champions la saison prochaine.

Ligue 1. Giroud punit l'OM, Zakaria et Monaco enfoncent Lyon

Ligue 1Giroud punit l'OM, Zakaria et Monaco enfoncent Lyon

Frank McCourt, dans son intention de réorganiser l'OM, avait écarté Pablo Longoria, 40 ans, fin février, désignant le directeur général finance et compliance Alban Juster comme «président du directoire» intérimaire.

L'Espagnol avait été nommé président de l'OM en février 2021, quelques mois après son arrivée à Marseille en tant que directeur sportif. Il avait alors seulement 34 ans. Depuis Bernard Tapie, seul Vincent Labrune avait tenu aussi longtemps que lui dans ce fauteuil si souvent éjectable.

Plus jeune président de l'OM depuis un siècle, il part avec un bilan sportif correct, avec trois podiums en L1 sur les quatre saisons complètes où il a été en charge. Il a en outre contribué à améliorer la situation économique du club, mais lui non plus n'a pas su ramener de titre.

A ce poste exposé, Longoria avait survécu à de nombreuses périodes de crises, notamment en 2023 après une réunion tendue avec des supporters, qui avait poussé l'entraîneur Marcelino et plusieurs dirigeants à quitter le club.

Mais il n'a pas résisté au dernier remaniement piloté par le propriétaire Frank McCourt, qui l'a sacrifié pour laisser le champ libre dans le secteur sportif à Medhi Benatia, que l'Espagnol avait lui-même recruté en 2023 et promu en 2025.

Coup de théâtre à l'OM. Medhi Benatia reste jusqu'en juin, Pablo Longoria déclassé

Coup de théâtre à l'OMMedhi Benatia reste jusqu'en juin, Pablo Longoria déclassé

Pendant ses cinq ans à la tête de l'OM, l'Espagnol a été un président du turn-over incessant, avec des dizaines de joueurs recrutés et repartis, pour certains très vite. Et six entraîneurs ont été nommés par lui (Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Marcelino, Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset et Roberto De Zerbi), sans compter les intérimaires.

Les plus lus

Surprise colossale: Trump rétropédale et suspend les frappes en Iran
Budapest transmettrait des infos sensibles à Moscou: l'UE préoccupée
«Le monde de la bande dessinée vient de perdre un immense auteur»
L'ultimatum de Trump: le chaos total d'ici 48 heures ?
Mort de Lionel Jospin: le destin fracassé du héraut de la gauche plurielle
Un touriste suisse arrêté pour avoir dénigré une fête !