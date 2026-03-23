Le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille Frank McCourt et Pablo Longoria, qui avait été remplacé à la présidence du club fin février, ont enfin «trouvé un accord sur les conditions de son départ», a annoncé l'OM lundi dans un communiqué.

Pablo Longoria et l'OM, c'est terminé. IMAGO/ABACAPRESS

Agence France-Presse Clara Francey

«L'OM tient à saluer l’engagement, la passion et le travail accompli par Pablo Longoria au cours de ces six dernières années au service du club», ajoute le communiqué sans donner les contours de l'arrangement. L'Espagnol exprime lui «sa profonde gratitude» envers notamment les joueurs et les supporters.

Cette annonce intervient au lendemain d'une défaite à domicile face à Lille 2-1 qui a ravivé la colère des supporters de l'Olympique de Marseille, 3e au classement de la Ligue 1. A sept journées de la fin du championnat, rien n'est joué pour savoir qui de Marseille, Lyon, Lille, Monaco ou Rennes ira en Ligue des champions la saison prochaine.

Frank McCourt, dans son intention de réorganiser l'OM, avait écarté Pablo Longoria, 40 ans, fin février, désignant le directeur général finance et compliance Alban Juster comme «président du directoire» intérimaire.

L'Espagnol avait été nommé président de l'OM en février 2021, quelques mois après son arrivée à Marseille en tant que directeur sportif. Il avait alors seulement 34 ans. Depuis Bernard Tapie, seul Vincent Labrune avait tenu aussi longtemps que lui dans ce fauteuil si souvent éjectable.

Plus jeune président de l'OM depuis un siècle, il part avec un bilan sportif correct, avec trois podiums en L1 sur les quatre saisons complètes où il a été en charge. Il a en outre contribué à améliorer la situation économique du club, mais lui non plus n'a pas su ramener de titre.

A ce poste exposé, Longoria avait survécu à de nombreuses périodes de crises, notamment en 2023 après une réunion tendue avec des supporters, qui avait poussé l'entraîneur Marcelino et plusieurs dirigeants à quitter le club.

Mais il n'a pas résisté au dernier remaniement piloté par le propriétaire Frank McCourt, qui l'a sacrifié pour laisser le champ libre dans le secteur sportif à Medhi Benatia, que l'Espagnol avait lui-même recruté en 2023 et promu en 2025.

Pendant ses cinq ans à la tête de l'OM, l'Espagnol a été un président du turn-over incessant, avec des dizaines de joueurs recrutés et repartis, pour certains très vite. Et six entraîneurs ont été nommés par lui (Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Marcelino, Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset et Roberto De Zerbi), sans compter les intérimaires.