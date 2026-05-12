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Ligue 1 Longue pause forcée pour le Vaudois Bryan Okoh

ATS

12.5.2026 - 16:55

Bryan Okoh sera absent pendant plusieurs mois, a annoncé son club Auxerre. Le défenseur suisse de 22 ans s'est déchiré le ligament croisé lors du succès contre Nice (2-1) en Ligue 1 ce week-end.

Bryan Okoh brillait avec son club en Ligue 1.
Bryan Okoh brillait avec son club en Ligue 1.
IMAGO/Icon Sport

Keystone-SDA

12.05.2026, 16:55

Celui qui a quitté Lausanne-Sport et la Super League en janvier pour la première division française avait depuis fait ses preuves à Auxerre en tant que défenseur central. À une journée de la fin, le club occupe la 15e place et est à égalité de points avec Nice, qui occupe la place de barragiste.

Ligue 1. Un défenseur suisse propulse Auxerre avec un improbable doublé

Ligue 1Un défenseur suisse propulse Auxerre avec un improbable doublé

À l'âge de 18 ans, le Vaudois avait déjà été écarté des terrains pendant plus d'un an en raison d'une rupture du ligament croisé.

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