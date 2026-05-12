Bryan Okoh sera absent pendant plusieurs mois, a annoncé son club Auxerre. Le défenseur suisse de 22 ans s'est déchiré le ligament croisé lors du succès contre Nice (2-1) en Ligue 1 ce week-end.

Bryan Okoh brillait avec son club en Ligue 1. IMAGO/Icon Sport

Keystone-SDA ATS

Celui qui a quitté Lausanne-Sport et la Super League en janvier pour la première division française avait depuis fait ses preuves à Auxerre en tant que défenseur central. À une journée de la fin, le club occupe la 15e place et est à égalité de points avec Nice, qui occupe la place de barragiste.

À l'âge de 18 ans, le Vaudois avait déjà été écarté des terrains pendant plus d'un an en raison d'une rupture du ligament croisé.